Zerrouki zakt weer door het ijs: kapitale fout tegen Bayer Leverkusen

Feyenoord is vroeg op achterstand gekomen in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Een fout van werd in de vijfde minuut afgestraft door de bezoekers, die scoorden via Florian Wirtz.

Zerrouki liet de bal ver van zijn voet springen bij een aanname, waardoor Robert Andrich de bal kon overnemen. Daarna sprintte Wirtz richting het strafschopgebied. Hij kreeg veel ruimte en schoot raak in de rechterhoek.

1-1 van Zerrouki wordt afgekeurd

Zerrouki dacht in de negende minuut sportieve revanche te nemen, want hij schoot van dichtbij raak. Maar dat doelpunt werd door arbiter Davide Massa afgekeurd wegens buitenspel.

Vroege tegengoal Feyenoord

Feyenoord incasseerde het doelpunt na exact 4 minuten en 34 seconden. Dat is de vroegste tegentreffer in De Kuip in Europees verband sinds 29 oktober 2020, toen Wolfsberger AC na 3 minuten en 42 seconden toesloeg.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Zerrouki Feyenoord benadeelt. Zo kreeg hij op 25 augustus een rode kaart in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Daarna riepen veel fans al op tot zijn vertrek.

𝐀𝐢𝐢𝐢... Feyenoord al snel op achterstand 😢

Zerrouki levert in en Wirtz straft het direct af: 0-1 🌪️#ZiggoSport #UCL #FEYB04 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2024

