Martijn Krabbendam: 'Feyenoord heeft er zeker aan gedacht om hem terug te halen'

Martijn Krabbendam heeft maandagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN aangegeven dat Feyenoord in het tijdperk van Arne Slot als trainer serieus heeft overwogen om terug te halen naar De Kuip. De middenvelder van AZ kwam uiteindekijk niet naar De Kuip, maar journalist Arno Vermeulen denkt wel dat de 33-jarige voetballer de speler is die de Rotterdammers momenteel missen op het middenveld.

"Clasie is al een paar jaar natuurlijk mega goed. Hij is gewoon echt goed en een van de beste middenvelders in de Eredivisie", is Vermeulen maandagavond bij ESPN in het programma Voetbalpraat lovend over de aanvoerder van AZ, als de 9-1 overwinning van de Alkmaarders op SC Heerenveen wordt besproken. Presentator Wouter Bouwman wil vervolgens van zijn gasten weten of Clasie de speler is die Feyenoord momenteel mist op het middenveld: "Tuurlijk zou hij bij Feyenoord op dit middenveld passen", reageert Vermeulen stellig. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam, ook te gast in het programma, geeft aan dat er in het verleden contact is geweest over een eventuele terugkeer van Clasie in De Kuip.

"Een of twee jaar geleden hebben ze er over nagedacht om hem terug te halen", weet Krabbendam zich nog te herrineren. De journalist vindt het lastig om aan te geven waarom een terugkeer er niet van kwam, maar weet wel dat de Rotterdamse club belangstelling had: "Feyenoord heeft, onder Arne Slot, er zeker aan gedacht om hem terug te halen. Het is gewoon een uitstekende speler. Als je dan zo speelt als sc Heerenveen, dan strooit hij wel met zijn passen."

Feyenoord heeft na de transferdeadline nog een nieuwe speler binnengehaald.