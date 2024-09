Jeroen Stekelenburg zet Arno Vermeulen (64) met één opmerking volledig te kijk

Jeroen Stekelenburg, zondagavond presentator van Studio Voetbal, heeft Arno Vermeulen in de eerste minuten van die uitzending flink verrast. Stekelenburg was blij dat Vermeulen nog niet met vervroegd pensioen was gegaan.

De laatste weken is het vaker gegaan over de politie, die een regeling willen verkrijgen waarmee de agenten vervroegd met pensioen kunnen gaan. Volgens de politie is de mentale en fysieke druk tijdens het uitvoeren van hun beroep zo groot, dat een 'normale' pensioenleeftijd niet correct is. Door hun werk kunnen agenten tijdens hun pensioen niet voldoende van hun leven genieten, is de mening. Politiestakingen hiervoor leidden tot de afgelastingen van Feyenoord - Ajax en Ajax - FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Tijdelijke burgemeester Amsterdam heeft geen goed woord over voor Ajax-fans: 'Ongelooflijk triest'

Die laatste wedstrijd zou eigenlijk vandaag moeten worden gespeeld. Stekelenburg speelde bij Studio Voetbal in op deze situatie en kwam met een sluwe opmerking richting Vermeulen. "Arno, vandaag had het natuurlijk moeten gaan over Ajax - FC Utrecht. Fijn trouwens dat je er bent, bij de NOS geen vroegpensioen."

Vermeulen, die momenteel 64 jaar is, lijkt zijn oren niet te kunnen geloven na deze brutale uitspraak. "Zo! Oh, oh. Zo, Stekelenburg, daar heb je lang over nagedacht." De presentator van dienst zegt vervolgens dat dat niet klopt. "Nee, nee, helemaal niet."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

René van der Gijp stelt in Vandaag Inside een bizarre vraag over tafelgenoot Johan Derksen.