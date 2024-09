Tijdelijke burgemeester Amsterdam heeft geen goed woord over voor Ajax-fans: 'Ongelooflijk triest'

De demonstratie van vele Ajax-fans, zondagmiddag op het Leidseplein, is uit de hand gelopen. Nadat de supporters zich aanvankelijk goed gedroegen en een goede sfeer creëerden, moest de Mobiele Eenheid (ME) uiteindelijk ingrijpen. Marjolein Moorman, tijdelijk burgemeester van de hoofdstad, heeft er geen goed woord voor over.

Ajacieden verzamelden zich zondag om te protesteren tegen de politiestakingen, die ervoor gezorgd hadden dat Ajax al twee wedstrijden heeft zien worden afgelast. Feyenoord - Ajax en Ajax - FC Utrecht gingen niet door vanwege pogingen van de politie om een vervroegd pensioen te krijgen. Supporters van de Amsterdammers waren hier niet over te spreken en besloten samen te komen na een oproep via Facebook.

Meerdere Ajacieden werden bij de demonstratie echter opgepakt, nadat de sfeer was omgeslagen. Het hoofdbureau van de politie en politiewagens werden een mikpunt van hun woede. Ook werd er met stenen gegooid en werd er op de ramen van trams geslagen. De Mobiele Eenheid moest uiteindelijk ingrijpen.

De locoburgemeester, ook wel tijdelijke burgemeester genoemd, liet bij de NOS weten niet gediend te zijn van dit gedrag. "Ongelofelijk triest dat deze zogenaamde Ajax-supporters zich zo hebben misdragen in onze stad", zegt Moorman. "Hiermee bewijst deze groep zogenaamde supporters voetbal en Ajax geen dienst. Iedereen wil dat voetbalplezier voorop staat, maar dit gedrag laat zien dat het helaas niet zonder politie-inzet kan. Terwijl we de politie zo hard nodig hebben voor andere zaken."

