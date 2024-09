Ajax-spelers reageren geschokt op het trainingsveld: 'Toen was iedereen tien seconden stil'

Ajax-trainer Francesco Farioli verwacht dat hij voorlopig nog geen beroep kan doen op . De rechtsbuiten, die ook als middenvelder uit de voeten kan, raakte in de aanloop naar de return tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League geblesseerd aan zijn knie. Dat is de spelersgroep niet in de koude kleren gaan zitten.

Berghuis stond in de tweede helft van het afgelopen seizoen lange tijd aan de kant. In eerste instantie met een knieblessure, daarna hield een zere rug hem zeker twee maanden uit de roulatie. Berghuis maakte in de laatste competitiewedstrijden nog wel zijn rentree, maar Farioli zag zich genoodzaakt in de eerste weken van het nieuwe seizoen rustig aan te doen met zijn sterkhouder. Berghuis maakte inmiddels zeven keer zijn opwachting onder Farioli en was met een doelpunt en twee assists al belangrijk voor zijn ploeg.

De 46-voudig Oranje-international moet dit seizoen bij Ajax de kar trekken, maar helaas voor zijn ploeggenoten en hijzelf raakte hij onlangs opnieuw geblesseerd. Farioli verzorgt in gesprek met het clubkanaal een update. “Het gaat heel goed in de zin dat hij er altijd mee bezig is. Sinds hij de uitslag van de MRI heeft, zegt hij: ‘Ik wil dat iedereen over mijn knie droomt zodat ik zo snel mogelijk hersteld ben.’ Als je het dan hebt over iemand die bezeten is, of beter gezegd verliefd is op wat hij doet, dan is Steven daar één van”, zo klinkt het.

De spelersgroep reageerde dan ook geschokt toen Berghuis in de aanloop naar het thuisduel met Jagiellonia Bialystok, inmiddels twee weken geleden, geblesseerd uitviel op de training. “We kunnen het met woorden zeggen, maar misschien is dit effectiever: op de dag dat hij geblesseerd raakte, op het moment dat het gebeurde, was iedereen tien seconden stil. Dat geeft je een beetje een indruk van hoe de speler in het team ligt”, zo vertelt Farioli.

Ajax mogelijk langer dan verwacht zonder Berghuis

Toen Farioli voorafgaand aan het duel met Jagiellonia Bialystok (3-0 overwinning) voor de camera van Ziggo Sport werd gevraagd naar de absentie van Berghuis, sprak hij de verwachting uit dat de linkspoot zo’n vier weken niet inzetbaar zou zijn. Twee weken later dreigt Ajax het nog wat langer te moeten doen zonder zijn sterkhouder. “Het gaat wel enkele weken duren”, zo klinkt de verontrustende update van Farioli over Berghuis.

Ajax komt komend weekeinde niet in actie, maar speelt op 18 september de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Drie dagen later staat het uitduel met Go Ahead Eagles op het programma en op 26 september trappen de Amsterdammers de competitiefase van de Europa League af met een thuiswedstrijd tegen Besiktas. Deze drie wedstrijden lijkt Berghuis sowieso aan zich voorbij te moeten laten gaan.

