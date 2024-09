Farioli had ‘heel goed’ gesprek met Ajax-speler: ‘Vorig seizoen onderwerp van veel discussie’

Francesco Farioli is zeer te spreken over de prestaties van in de eerste maanden van dit seizoen. Ajax nam de Kroatische verdediger in de zomer van 2023 voor veel geld over van Dinamo Zagreb, maar hij was in zijn eerste jaar in Amsterdam meermaals het mikpunt van kritiek. Sutalo werd vervolgens in verband gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA, maar Farioli bleef hem ‘gewoon’ opstellen.

Ajax verkocht Jurriën Timber na het seizoen 2022/23 aan Arsenal en moest dus op zoek naar een nieuwe defensieleider. De club kwam in die zoektocht uit bij Sutalo. Dinamo Zagreb werkte niet zomaar mee aan een vertrek van zijn sterkhouder, maar eind augustus zette hij dan toch zijn krabbel onder een contract bij Ajax. De Amsterdammers telden minstens 20,5 miljoen euro neer voor zijn komst. De verwachtingen waren hoog, maar die kon Sutalo tijdens zijn eerste seizoen in Nederland geen moment waarmaken.

Farioli ging in gesprek met Sutalo

Ajax leek na het Europees Kampioenschap afscheid te gaan nemen van Sutalo, die ondanks zijn matige optredens in Amsterdam een hoge marktwaarde vertegenwoordigt. Hij had over interesse van buitenlandse clubs niets te klagen, maar ging voor een nieuwe kans in Amsterdam. Farioli bleef hem opstellen en het vertrouwen van de nieuwe hoofdtrainer betaalt de Kroaat tot op heden dubbel en dwars terug. “Sutalo was vorig seizoen onderwerp van veel discussie. Misschien waren zijn prestaties minder dan van hem werd verwacht. We hadden een heel goed, heel simpel gesprek toen hij terugkwam”, zo vertelt Farioli in gesprek met het clubkanaal.

“Soms moet je dingen ophelderen en overeenstemming bereiken in het proces. Wat hij nu laat zien, is dankzij zijn kwaliteiten, spelintelligentie en spelinzicht”, zo vervolgt de oefenmeester. Volgens Farioli heeft een speler soms een ‘podium’ nodig waarop hij zich kan ontwikkelen. “Ik denk dat dat cruciaal is, net als de chemie met de mensen om hem heen. Bij de prestaties van Sutalo hebben de spelers die om hem heen staan veel invloed. Andersom geldt dat ook: er zijn ook spelers die profiteren van het spel van Sutalo”, zo klinkt het.

