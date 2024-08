Farioli wil veelbesproken Ajax-aankoop niet kwijt: 'Natuurlijk wil ik dat hij blijft'

Ajax-trainer Francesco Farioli hoopt dit seizoen ‘gewoon’ een beroep te kunnen doen op . De Kroaat maakte vorig jaar voor veel geld de overstap van Dinamo Zagreb naar Amsterdam, maar beleefde een moeilijk eerste seizoen. Sutalo zou op de nominatie staan om te vertrekken, maar daar is Farioli geen voorstander van.

Ajax haalde Sutalo vorig jaar als nieuwe leider van de defensie, maar de hoge verwachtingen heeft hij vooralsnog niet waar kunnen maken. De Kroaat was vorig seizoen regelmatig de schlemiel bij de Amsterdammers. Ook in de eerste wedstrijden van de nieuwe jaargang wist hij geen onbetwiste indruk achter te laten. Hij maakte op bezoek bij Vojvodina in de tweede ronde van de voorronde van de Europa League weliswaar de belangrijke 0-1, maar gleed de bal enkele minuten later ongelukkig achter eigen doelman Remko Pasveer. Sutalo was ook in de heenwedstrijd tegen Panathinaikos niet altijd even gelukkig.

Maar Farioli ziet desondanks geen reden om Sutalo niet op te stellen en wil de verdediger dus graag bij de ploeg houden, ondanks het feit dat Ajax spelers moet verkopen om te kunnen investeren en de Kroaat een hoge marktwaarde vertegenwoordigt. “Natuurlijk wil ik dat hij blijft”, wordt de trainer geciteerd door Voetbal International. De Italiaan geeft aan al ‘veel’ positieve dingen te hebben gezien van Sutalo. “Vanaf het moment dat hij terugkwam, werkt hij elke dag heel hard. Zowel binnen als buiten de lijnen. Hij is actief tijdens individuele meetings, groepsgesprekken en met mijn assistent-trainers. Hij is een speler die er 24 uur per dag voor open staat om feedback te ontvangen en vragen te stellen.”

De twijfels die er in de buitenwereld zijn, heeft Farioli niet. “Ik ben heel positief over zijn ontwikkeling. Tot dusver gaat het goed met hem. En natuurlijk is dit pas het begin vanaf waar hij start”, waarmee Farioli duidelijk wil zeggen dat het afgelopen seizoen tot het verleden behoort. De 24-jarige Sutalo speelde tot op heden 35 wedstrijden voor Ajax 1. Ondanks zijn matige prestaties in Amsterdam kon hij tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland rekenen op een basisplaats bij de Kroatische nationale ploeg. Hij kon echter niet voorkomen dat Luka Modric en consorten al na drie groepsduels uitgespeeld waren.

