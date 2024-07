De Boer verbaasd door keuzes in opstelling Farioli: 'Met die twee kun je niet voor de titel gaan'

Francesco Farioli koos tijdens het duel Ajax - Vojvodina (1-0) voor een centrum van en , maar volgens Ronald de Boer moet de Italiaanse coach van Ajax dat nog eens heroverwegen. Volgens de analist missen de Amsterdammers zo een hoop snelheid centraal achterin.

Na afloop van het duel vertelt De Boer bij Ziggo Sport op welke posities hij nog versterkingen zou willen zien voor dit Ajax. "Je moet de balans vinden. Waar liggen de prioriteiten op dit moment? In mijn ogen is de linksbackpositie nog onzeker. Hato staat daar nu natuurlijk wel, maar is hij niet een centrale verdediger?"

Artikel gaat verder onder video

Volgens de analist kun je wel met een defensief ingestelde linksback als Hato spelen, als je op de linksbuitenpositie je absolute sterspeler hebt staan. "Het kan alleen als je heel veel vertrouwen in je linksbuiten hebt, als een Lamine Yamal bij Spanje, dat je denkt: ik hoef niet echt een back die eroverheen komt. Dat gevoel heb ik nu niet. Ik vind Hato geen echte linksback, niet in deze tijd. Ik vind hem centraal beter. Al deed Youri Baas het meer dan behoorlijk."

De Boer ziet Hato het liefst weer terugkeren in het centrum van de verdediging. "Straks tegen goede tegenstanders, met ongelooflijk veel snelheid en gogme, dat zag je nu al een paar keer, dan mist Youri (Baas, red.) de snelheid. Hato is een stuk sneller, dan heb je meer zekerheid. Ik verwacht dat je veel op de helft van de tegenstander gaat spelen, met veel ruimte in je rug. Dan kan je niet met een Sutalo en Baas voor het kampioenschap van Nederland gaan."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-'miskoop' laat zich positief zien onder nieuwe trainer Farioli

"Zou het dan toch? Krijgt hij hem aan de praat?", vraagt Mikos Gouka zich af over een speler van Ajax.