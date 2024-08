Sierd de Vos en Ajax-fans veren op na mooi moment van verketterde speler: ‘Die wordt steeds beter!’

Sutalo is de speler geworden die Ajax vorig seizoen dacht gekocht te hebben. Wat een kracht en rust straalt die uit dit seizoen. Waar het vorig seizoen allemaal erg onzeker was, lijkt ie nu volledig zeker van z'n zaak. W voor Ajax dat ze hem toch niet hebben verkocht. #ajajag

Kan iemand die Moutinho even vertellen dat het niet de bedoeling is om Sutalo te blesseren? Die man speelt eindelijk acceptabel. #ajajag

Traore is nu al de miskoop van het jaar. Bergwijn irriteert alleen maar. Brobbey ook. Taylor zal altijd een eeuwig talent blijven. Rensch is niveau Willem II. Hato wordt steeds slechter. Fitz-Jim moet in de zaal gaan voetballen. Sutalo is het enige lichtpunt in dit elftal.…