Weghorst onthult bijzondere reden waarom hij met rugnummer 25 gaat spelen

gaat bij Ajax spelen met rugnummer 25. In gesprek met de clubkanalen legt de spits uit dat hij dit nummer draagt voor zijn opa, die vroeger een groot fan was van de Amsterdamse club.

“Mijn opa was Ajax-fan en de 25ste was ook de sterfdag van mijn opa”, begint Weghorst over het onderwerp. Toen de spits met zijn vader besprak welk rugnummer hij zou nemen, vroeg hij of zijn opa een lievelingsgetal had. “Mijn vader zei: ‘Ik weet niet meer zo goed of het nou achttien was, of zeven'.”

Vervolgens besloot Weghorst om te kijken naar de sterfdag van zijn opa. “Dat was de 25ste”, legt hij uit. “Daarna kwam ik ’s avonds terug in Engeland, in het hotel, en toen stond op het pasje van mijn hotelkamer kamer 25.” Voor de spits was dit een teken. “Toen dacht ik: misschien moet dat het dan zijn. Zo is het een beetje begonnen.”

