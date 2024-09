Ajax en Farioli slikken teleurstelling: 'Maar waar ik veel vertrouwen uit put...'

Ajax-trainer Francesco Farioli wil niet te lang blijven hangen in de teleurstelling over het mislopen van . De Ghanese vleugelspeler stond op Deadline Day op het punt de overstap te maken naar Ajax en als vervanger van gepresenteerd te worden, maar de club uit Amsterdam was te laat met het indienen van het papierwerk. Er ging zodoende een streep door de komst van Sulemana. Farioli heeft er echter alle vertrouwen in dat zijn huidige selectie voldoende kwaliteiten heeft.

“Lang en zwaar”, zo reageert Farioli in gesprek met het clubkanaal als hem wordt gevraagd hoe hij terugkijkt op de afgelopen transferperiode. Ajax was na het dramatische vorige seizoen voornemens de bezem door de selectie te halen én zich op meerdere posities te versterken, maar zowel bij de voor- als achterdeur bleef de voorspelde drukte lang uit. In de laatste weken van de transferwindow werd het dan toch nog hectisch in Amsterdam. “Aan de ene kant wilde ik een paar dagen voor het sluiten van de markt mijn telefoon uitzetten. Dat heb ik geprobeerd, maar er kwamen natuurlijk wel een paar telefoontjes”, zo spreekt Farioli.

De Italiaan zag in de laatste dagen van de transferwindow met Carlos Forbs en Steven Bergwijn twee vleugelspelers vertrekken. Forbs maakt het seizoen af op huurbasis bij Wolverhampton Wanderers en Bergwijn verkaste naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië. “Zoals je je kan voorstellen wilde ik graag alle spelers behouden, want ze waren allemaal belangrijk voor het proces. Aan de andere kant is er de realiteit, de financiële situatie van de club, de noodzaak en de wens om dat te herstellen. Dat offer en dat verlies was nodig om het plaatje weer wat completer te maken”, zo realiseert Farioli zich als geen ander. Dat wil niet zeggen dat hij baalt van het feit dat zowel Forbs áls Bergwijn is vertrokken. “Aan de sportieve kant zijn we duidelijk twee belangrijke spelers kwijt geraakt”, zo klinkt het.

Sulemana komt niet naar Ajax

In de persoon van Sulemana was Ajax rond met een vervanger van Bergwijn. De Amsterdammers zouden de Ghanees op huurbasis overnemen van Southampton, ware het niet dat ze het benodigde papierwerk niet vóór de deadline hadden ingeleverd. “Ook met de speler die nog zou komen was het wat chaotisch en dat zorgde ook voor wat frustraties bij alle betrokkenen. Maar nu staan we op een punt dat we óf kunnen huilen over wat er is gebeurd óf we kunnen vooruit kijken en zoeken naar een oplossing”, zo is Farioli duidelijk. Hij kiest voor dat tweede. “Sinds mijn aanstelling zeg ik dat ik wil evalueren wat ik onder controle heb en we hebben spelers met kwaliteit en menselijke waarden. Dat is een extra uitdaging boven op de uitdagingen die we al hadden. Ik zie het graag als een kans voor ons allemaal.”

Volgens Farioli is het bovendien een ‘kleine uitdaging’ voor zijn technische staf, maar ook voor de spelers ‘om op de beste manier met de komende maanden om te gaan en het beste uit de spelers te halen’. Voor teleurstelling was er dan ook geen tijd. “Ik probeer meteen te denken: ‘Wat nu?’ Dat is al een paar dagen zo en daar komen ideeën en mogelijkheden uit voort. Waar ik veel vertrouwen uit put is dat er veel kwaliteiten, voetbalkwaliteiten, in de groep zijn. We hebben veel intelligente spelers die zich makkelijk aan verschillende scenario’s kunnen aanpassen. Bovendien hebben we, en dat is voor mij belangrijk, spelers met sterke normen en waarden. Ik weet zeker dat zij, met de moeilijkheden voor ons, zullen reageren zoals dat nodig is.”

