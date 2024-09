Bergwijn: 'Ik kon niets meer goed doen bij Ajax, het is beter dat ik ga'

voelde dat hij weg moest uit Amsterdam, omdat hij tot een soort pispaal was gedegradeerd. Desalniettemin is de nieuwe speler van Al-Ittihad tevreden dat Ajax zo'n 21 miljoen euro voor hem ontvangt.

Bergwijn vertrok op Deadline Day naar Saoedi-Arabië, maar heel soepel verliep die transfer niet. Nog kort voor het sluiten van de markt waren de partijen aan het onderhandelen. "Het was een hoop gedoe", vertelt de linksbuiten tegen De Telegraaf. "Er was onenigheid over het juist op papier zetten van de betalingsvoorwaarden. Uiteindelijk is het 25 minuten voor het verstrijken van de transferdeadline allemaal goedgekomen. Maar Ali (Dursun, zijn zaakwaarnemer, red.) zaten echt te stressen."

De linksbuiten gaat bij Al-Ittihad met een aantal grote namen samenspelen. "Financieel ga ik er gigantisch op vooruit, maar ook sportief vond ik de club interessant, omdat topspelers als Karim Benzema, Moussa Diaby, Danilo Pereira, N’Golo Kanté en Fabinho spelen." Vooral het samenspelen met Benzema trekt hem aan. "Ex-Real Madrid, winnaar van de Ballon d'Or en een geweldige spits."

Toch vindt Bergwijn het lastig Ajax en Amsterdam achter zich te laten. "Dat is heel zwaar. Het is ook een dubbel gevoel. Vooral Brian Brobbey en Kenneth Taylor zal ik erg gaan missen." In Nederland werd de aanvaller als een van de eerste bekritiseerd tijdens het desastreuze vorige seizoen van Ajax. "Hoge bomen vangen veel wind. En mijn imago werkt soms ook niet mee, maar ik blijf gewoon altijd mezelf. Op een gegeven moment leek het wel een hype om alles wat verkeerd ging aan mij op te hangen. En als iemand op de reservebank een scheet liet en ik het shirt voor mijn mond deed, werd er gezegd dat ik ongeïnteresseerd was en zat te gapen. Ik kon niks meer goed doen en ook daarom is het beter dat ik ga. Dat Ajax 21 miljoen euro aan me overhoudt, maakt me blij. Dan kan iedereen zeggen dat ik beter naar Spanje, Duitsland of Italië had kunnen gaan, maar wie zegt dat er uit zo’n land überhaupt zo’n bod zou komen."

