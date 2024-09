Bergwijn over de rooie: 'Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken?'

is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de handelswijze van Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal vertelde op de persconferentie van 3 september dat Bergwijn niet meer op een oproep voor Oranje hoeft te rekenen. Volgens de linksbuiten had dat op een andere manier gemoeten.

"Het is jammer om te horen, natuurlijk", begint Bergwijn in een interview met De Telegraaf. "Maar als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst gebeld. Ik heb ook veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en dat valt me tegen van hem." Bergwijn kwam in 16 van de 34 interlands onder Koeman bij Oranje in actie, tot dusver. De nieuwe speler van Al-Ittihad zag eerder een andere Ajacied deze behandeling ondergaan: Brian Brobbey. "Eerder had hij al publiekelijk een mening over Brobbey, die ook niet leuk was en waarvan hij later zei dat het niet handig was. Zo ga je niet met je eigen spelers om. Als hij zo doorgaat, dan verliest hij al zijn geloofwaardigheid."

Over het aspect dat Bergwijn het meest stoorde van Koeman, is de 26-jarige aanvaller uitgesproken. "Dat hij zei dat het geen sportieve stap was, blablabla. Ik kan hem verzekeren dat de competitie in Saoedi-Arabië beter is dan die in Nederland. Kijk welke topspelers daar voetballen. En in de voorbereiding won Al-Ittihad van Internazionale. Dus de ene speler moet weg uit de Eredivisie om zich door te ontwikkelen en ik moet blijven? Juist. De bondscoach weet heel goed dat de competitie in Saoedi-Arabië een prima niveau heeft. Kanté speelt er al een jaar en was op het EK de beste man tegen Oranje. En Aymeric Laporte, die in 2023 van Manchester City naar Al-Nassr ging, werd met Spanje Europees kampioen."

Bergwijn vindt het ook gek waarom Georginio Wijnaldum tijdens het EK op veel speeltijd kon rekenen als speler van een Saoedi-Arabische club, maar hij publiekelijk gelijk wordt afgerekend. "Als hij me had gebeld of op een andere manier interesse had getoond, dan had hij mijn kant van het verhaal kunnen horen. Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken? Dat ik 26 ben klopt. Maar mag je zo’n stap alleen maken als je 32 bent? Ik ga er in alle opzichten op vooruit, sta duizend procent achter mijn keuze en ben blij met mijn nieuwe club.”

Bergwijn wil in de toekomst nog best voor Oranje uitkomen, maar niet onder Koeman. "Natuurlijk. Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar. Maar wie weet als er in de toekomst een nieuwe bondscoach komt. Ikzelf zal nooit de deur sluiten. En mijn ploeggenoten bij Oranje zal ik alleen maar steunen, zoals ze dat bij mij ook doen. Van de internationals heb ik alleen maar mooie berichten gehad na mijn transfer. Iedereen is blij voor me. Zo kan het ook."

