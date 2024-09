Van der Gijp komt met totaal ander geluid over Bergwijn: 'Dit is krankzinnig'

René van der Gijp denkt niet dat enkel naar Saudi-Arabië is vertrokken voor het salaris dat hij daar gaat opstrijken. De aanvaller heeft Ajax een hoge transfersom opgeleverd, waardoor er naast ruimte om te investeren ook veel salaris is vrijgekomen. Van der Gijp denkt dat Bergwijn ook, al is het maar een klein beetje, om die reden uit Amsterdam is vertrokken.

LEES OOK: Alex Kroes deelt zorgelijke update over de komst van Sulemana

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn werd een lange tijd in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Ajax telde in de zomer van 2022 een recordbedrag neer voor de komst van de aanvaller, die 31,25 miljoen euro kostte. Bergwijn kende een veelbelovende start in Amsterdam, maar zakte vervolgens ver terug. Ruim twee jaar later is hij vertrokken uit de Johan Cruijff ArenA. Niet terug naar de Premier League, maar naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Ronald Koeman heeft er een duidelijke mening over. Volgens de bondscoach van het Nederlands elftal verkiest Bergwijn het financiële plaatje overduidelijk boven zijn sportieve ambities.

Van der Gijp onder de indruk van de transfersom voor Bergwijn

Van der Gijp probeert van het positieve uit te gaan en denkt dat Bergwijn echt niet alleen om het gigantische salaris dat hij in Saudi-Arabië gaat opstrijken voor een avontuur in het Midden-Oosten heeft gekozen. “Bergwijn gaat heel veel geld verdienen in Saudi-Arabië, maar hij helpt Ajax ook heel erg hè. Kom op hey”, zegt Van der Gijp dinsdagavond in Vandaag Inside. Van der Gijp kan bijna niet geloven hoeveel geld Ajax nog ontvangt voor Bergwijn. “25 miljoen euro (ruim 21 miljoen, red.) voor een gozer die helemaal niks heeft gepresteerd op het EK en niets heeft gepresteerd in de competitie”, waarbij Johan Derksen nog wijst op het salaris dat Ajax nu bespaart. “Maar zou hij het daar ook nog een heel klein beetje om gedaan hebben?”, zo vraagt Van der Gijp zich af.

LEES OOK: Ajax krijgt serieus verwijt, niet lang na de transfer van Steven Bergwijn

Valentijn Driessen en Derksen geloven er niets van, maar Van der Gijp sluit het niet uit. “Dat denk ik namelijk wel. Dat weet ik niet Johan, dat weet ik niet (of Bergwijn het alleen voor het geld heeft gedaan, red.). Hij had ook kunnen blijven. Als hij was gebleven en hij had dat salaris opgestreken én hetzelfde seizoen gedraaid als het afgelopen seizoen, dan was hij zes miljoen euro waard geweest. Dit is krankzinnig”, kan Van der Gijp er nog steeds met zijn hoofd niet bij dat Al-Ittihad zóveel geld heeft betaald voor de komst van Bergwijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duizenden boze tweets na transfer Steven Bergwijn naar Al-Ittihad

De bij Ajax vertrokken Steven Bergwijn krijgt geen warm welkom in Saudi-Arabië.