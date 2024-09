De Telegraaf onthult krankzinnig jaarsalaris van Steven Bergwijn bij Al-Ittihad

kan 9 miljoen euro netto per jaar gaan verdienen bij Al-Ittihad, zo weet De Telegraaf. De aanvaller van Ajax zou dat salaris zijn overeengekomen met de topclub uit Saudi-Arabië. Verspreid over een contractperiode van drie jaar kan Bergwijn dus 27 miljoen euro netto opstrijken.

Bergwijn heeft in Amsterdam al een medische keuring doorlopen. Toch is een transfer nog geen zekerheid. De clubs zijn nog niet akkoord en het papierwerk is zodoende nog niet in orde, weet clubwatcher Mike Verweij. De transfermarkt in Saudi-Arabië sluit maandagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd.

De 26-jarige Bergwijn genoot vorig jaar al belangstelling vanuit Saudi-Arabië, maar bleef toen bij Ajax. Nu hoopt hij dat het wel tot een transfer komt. Bergwijn kan bij Al-Ittihad ploeggenoot worden van onder meer Karim Benzema, Fabinho en Moussa Diaby. Met negen landstitels geldt Al-Ittihad als een van de grootste clubs van Saudi-Arabië, al eindigde de club vorig seizoen op een teleurstellende vijfde plek.

Fabrizio Romano: transfer Bergwijn is rond

Hoewel De Telegraaf dus nog een slag om de arm houdt, is de transfer van Bergwijn volgens Fabrizio Romano volledig afgerond. Hij spreekt van een transfer ter waarde van in totaal 25 miljoen euro. Het is alleen nog wachten op de officiële mededeling van de clubs.

