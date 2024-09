Ajax krijgt serieus verwijt, niet lang na de transfer van Steven Bergwijn

Dat de hoge verwachtingen in Amsterdam geen moment écht waar heeft kunnen maken, is voor een ‘fors’ deel de schuld van Ajax zelf. Dat schrijft Jop van Kempen van Het Parool althans. De Nederlandse recordkampioen telde in de zomer van 2022 een recordbedrag neer voor de komst van Bergwijn, terwijl de club op dat moment ook al Dusan Tadic voor de linksbuitenpositie tot de beschikking had. Daarnaast zou ook de aanvoerdersband Bergwijn niet hebben geholpen.

Ajax maakte begin 2022 al werk van de komst van Bergwijn. Toenmalig technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag zagen in de Oranje-international de ideale vervanger van David Neres, maar tot een akkoord met Tottenham Hotspur kwam het op dat moment nog niet. Een paar maanden later was het wel raak. “Hij was de duurste speler van Ajax ooit: de club kocht de voormalige jeugdspeler in de zomer van 2022 voor 31,25 miljoen euro van Tottenham Hotspur”, zo schrijft Van Kempen.

Mindere fase Bergwijn bleef duren

Ondanks een veelbelovende start werd het huwelijk tussen Ajax en Bergwijn een ‘mislukt sportief verhaal’, zo stelt de verslaggever. “Vlak na zijn overstap van de Spurs - waar hij in tweeënhalf seizoen langzaam maar zeker uitgroeide tot een wisselspeler - was hij bij Ajax enkele maanden bijzonder goed, maar daarna kwam hij in een mindere fase die eigenlijk niet meer voorbij is gegaan”, zo klinkt het. En volgens Van Kempen heeft ‘Ajax zelf fors bijgedragen aan die mislukking’. “Bergwijn komt het best tot z’n recht als linksbuiten, maar dat was ook de beste plek van aanvoerder Dusan Tadic. Bergwijn moest geregeld uitwijken naar de rechterflank en dat deed hem geen goed.”

Tadic koos na het teleurstellend verlopen seizoen 2022/23 eieren voor zijn geld. Hij geloofde niet in het plan van de toenmalige directeur voetbalzaken Sven Mislintat en verkaste na vijf jaar in Amsterdam te hebben gevoetbald naar Fenerbahçe. Bergwijn kon zich daardoor volledig richten op de linksbuitenpositie. De aanvaller nam zelfs de aanvoerdersband over van Tadic. Maar ook die beslissing - genomen door Maurice Steijn - heeft Bergwijn geen goed gedaan, zo zag Van Kempen. “De aanvoerdersband zadelde hem een seizoen later op met taken en verantwoordelijkheden die hem niet beter maakten.”

Ajax had twijfels

Hoewel Bergwijn met 29 doelpunten en 12 assists in 80 officiële wedstrijden nog wel aardige cijfers kan overleggen, lijkt hij geen groot gat achter te laten in Amsterdam. “Dat Bergwijn op 26-jarige leeftijd kiest voor het oliegeld, geeft aan dat Ajax geen speler verliest met een torenhoge sportieve ambitie”, zo concludeert Van Kempen. Volgens de journalist werd er bij Ajax intern ‘getwijfeld of Bergwijn voldoende intrinsieke motivatie had voor de omslag die de club wil maken’. “Ajax wil de topsportcultuur terug die in de jaren na het vertrek van Erik ten Hag (2022) teloor is gegaan. Mede om die reden is Wout Weghorst aangetrokken”, zo klinkt het.

