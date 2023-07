Officieel: Dusan Tadic verlaat Ajax na vijf seizoenen

Dusan Tadic (34) vertrekt bij Ajax. De club maakt vrijdagavond bekend dat het meewerkt aan "het verzoek van de speler om de lopende arbeidsovereenkomst te ontbinden", zo melden de Amsterdammers in een officiële verklaring.

Met de bekendmaking van het nieuws komt een einde aan drie dagen vol speculatie over de toekomst van de routinier. Tadic meldde zich deze week weer op de club na zijn vakantie, maar ontbrak zowel donderdag als vrijdag op de training. In plaats daarvan sprak hij in aanwezigheid van zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic met directeur voetbalzaken Sven Mislintat over de ontbinding van zijn tot medio 2024 lopende contract in Amsterdam.

Op de clubsite reageert Tadic op zijn vertrek na vijf uiterst productieve seizoenen in de Johan Cruijff Arena, waarin hij zich elk jaar tot MVP van de Eredvisie mocht kronen. "Het besluit om de club te verlaten is een hele lastige geweest. Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken", wordt de Servische aanvaller geciteerd. Ondanks de berichten van de afgelopen dagen kijkt hij met voldoening terug op zijn tijd in Amsterdam: "Ik wil alle fans dan ook enorm bedanken voor de fantastische tijd die ik hier heb gehad. Wat mij betreft is dit overigens geen definitief afscheid, ik blijf voor altijd Ajacied en hoop in de nabije toekomst in Amsterdam terug te keren in een andere rol, als trainer", loopt hij vooruit op de afspraak die hij had om na het beëindigen van zijn loopbaan als trainer verder te gaan bij Ajax.

Ook Mislintat komt op de clubsite aan het woord. "Dusan heeft ons te kennen gegeven dat hij zijn lopende contract hier in Amsterdam wilde beëindigen", begint de Duitser. "Sinds zijn komst in 2018 heeft hij jaar in jaar uit laten zien hoe belangrijk hij was voor het team, zowel binnen als buiten het veld stond hij er als een echte leider. Ook het afgelopen jaar stak hij met zijn statistieken boven iedereen uit en sinds zijn komst naar Amsterdam miste hij geen enkel competitieduel", haalt Mislintat een opmerkelijke statistiek aan. De Duitse beleidsbepaler zegt het te betreuren dat Tadic de deur in de Johan Cruijff Arena (voorlopig) achter zich dichttrekt en spreekt van "een aderlating" voor de nieuwe trainer Maurice Steijn. Toch is ook wat Mislintat betreft het afscheid slechts tijdelijk: "Ajax heeft eerder met hem contact gehad over een vervolg van zijn carrière met betrekking tot het trainersvak, we hebben hem laten weten dat de deur wat dat betreft zeker voor hem open blijft staan."