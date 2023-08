Maurice Steijn hakt knoop en verrast: Steven Bergwijn nieuwe aanvoerder van Ajax

Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax, zo meldt Voetbal International. Maurice Steijn kiest voor de 25-jarige aanvaller als opvolger van Dusan Tadic.

Steijn liet gedurende de voorbereiding verschillende spelers de aanvoerdersband dragen. Bergwijn was in het met 3-1 verloren oefenduel met FC Augsburg de captain, terwijl Davy Klaassen de band tijdens de laatste wedstrijd van de oefencampagne tegen Borussia Dortmund (3-1 verlies) droeg. Steven Berghuis, Branco van den Boomen, Gerónimo Rulli en Devyne Rensch schoven tijdens de voorbereiding de aanvoerdersband ook om de linkerarm.

Volgens De Telegraaf is Bergwijn maandag in een persoonlijk gesprek met Steijn medegedeeld dat hij dit seizoen de aanvoerder van Ajax is. De club maakt het nieuws deze maandag tijdens de Open Dag officieel wereldkundig. Wie de tweede en derde aanvoerder worden, bepaalt Steijn op een later moment.

Dat waren vorig seizoen Edson Álvarez en Klaassen. Álvarez staat op het punt om voor 37 miljoen euro (exclusief bonussen) de overstap te maken naar West Ham United, terwijl Klaassen een vertrek bij Ajax overweegt.