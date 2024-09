Elf transfervrije opties voor Ajax na het mislopen van Sulemana

Nu is vetrokken naar Al-Ittihad, en niet naar Ajax komt, heeft de club in principe slechts één linksbuiten: . Tot de winterstop mag technisch directeur Alex Kroes geen spelers meer kopen, maar transfervrije spelers mogen nog wel binnengehaald worden. Wie zou Ajax transfervrij kunnen binnenhalen? ESPN heeft een aantal opties op een rij gezet.

Een van de in het oog springende opties is Memphis Depay, die na zijn vertrek bij Atlético Madrid nog altijd geen club heeft gevonden. Doordat hij momenteel geen club heeft, viel hij buiten de selectie van Oranje voor de aankomende interlandperiode. Depay zou bij Ajax in ieder geval de garantie hebben dat hij in beeld blijft bij het Nederlands elftal. Woensdag werd echter duidelijk dat het Braziliaanse Corinthians hem een salaris van vijf miljoen euro per jaar zou willen bieden.

Er zijn nog meer grote namen transfervrij, zoals Ivan Perisic, Jesé en Anthony Martial. Voormalig Eredivisionisten Younes Namli en Ahmed Musa zijn ook op zoek naar een nieuwe club en worden door ESPN genoemd.

Mocht Ajax nog een transfervrije speler binnenhalen, dan kan die niet meer meedoen in de competitiefase van de Europa League. De inschrijfperiode daarvoor is verlopen.

Transfervrije opties voor Ajax (via ESPN)

Ivan Cavaleiro (30) – Laatste club: LOSC Lille

Ivan Perisic (35) – Laatste club: Hadjuk Split

Jesé Rodriguez (31) – Laatste club: Coritiba FC

Ahmed Musa (31) – Laatste club: Sivasspor

Memphis Depay (30) – Laatste club: Atlético Madrid.

Anthony Martial (28) – Laatste club: Manchester United

M’Baye Niang (29) – Laatste club: Empoli FC

Robin Quaison (30) – Laatste club: Al-Ettifaq

Adam Ounas (27) – Laatste club: LOSC Lille

Younes Namli (30) – Laatste club: PEC Zwolle

Carlos Vela (35) – Laatste club: Los Angeles FC

