Memphis ontvangt concreet aanbod en kan 400.000 euro per maand verdienen

staat in de belangstelling van het Braziliaanse Corinthians, zo melden verschillende Zuid-Amerikaanse media woensdag. Er ligt een concreet aanbod voor twee seizoenen op tafel bij de transfervrije spits, die in Brazilië op jaarbasis zo'n vijf miljoen euro kan gaan verdienen.

Memphis wacht nog altijd op een club, nadat hij afgelopen zomer transfervrij de deur uitliep bij Atlético Madrid. Er werd gesproken over belangstelling uit Spanje en Saudi-Arabië, maar tot dusver is er nog niets concreets geworden, terwijl alle competities al bezig zijn. Nu wordt Memphis voor het eerst in verband gebracht met een stap naar Brazilië. Corinthians wil de spits volgens media als Globo en UOL vastleggen.

Er ligt een officieel aanbod op tafel bij Memphis, die zo'n 400.000 euro per maand kan verdienen in Zuid-Amerika. Memphis moet een boegbeeld worden van Corinthians, dat de opdracht heeft gekregen om een 'prominente' speler vast te leggen. Memphis past in dat plaatje, waardoor er miljoenen vrij zijn gemaakt voor komst van de international van het Nederlands elftal.

Nu is het afwachten hoe Memphis zelf reageert op het concrete aanbod uit Zuid-Amerika. Met een stap naar Brazilië lijkt de aanvalsleider zichzelf verder uit beeld te spelen bij het Nederlands elftal, aangezien hij van het Europese toneel verdwijnt. UOL schrijft daarom ook dat Memphis het liefst in Europa zou willen blijven, maar dat het niet uitgesloten is dat de dertigjarige uiteindelijk kiest voor een stap naar Brazilië.

Sevilla wordt niet concreet

Ook het Spaanse Sevilla werd onlangs aan Memphis gelinkt, maar volgens Spaanse media heeft de club uit het zuiden van Spanje besloten om niet voor de komst van de international van het Nederlands elftal te gaan, ondanks dat er met Lucas Ocampos een aanvaller vertrokken is.

