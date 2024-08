Genee is stomverbaasd door loting van PSV en Feyenoord: 'Ik kan me niet voorstellen dat dit klopt'

De loting voor de competitiefase van de Champions League heeft voor grote verwarring gezorgd bij de tafelgasten van Vandaag Inside. Wilfred Genee begreep niet dat Girona tegen zowel Feyenoord als PSV gaat spelen.

De UEFA heeft afscheid genomen van de traditionele groepsfases. Alle 36 deelnemende clubs hebben 8 andere tegenstanders. Het toeval wil dat Girona tegen twee Nederlandse clubs speelt: thuis tegen Feyenoord en uit tegen PSV.

Bij Vandaag Inside werd eerst een afbeelding getoond van de tegenstanders van Feyenoord en daarna van de opponenten van PSV. Genee dacht dat er een fout was gemaakt. “Ik zag Girona net ook bij dat andere rijtje staan, of ben ik nou gek?”

Sportmarketeer Chris Woerts probeerde uit te leggen dat dat mogelijk is, maar dat geloofde Genee aanvankelijk niet. “Dat kan?! Nou, dat lijkt me sterk. Je kan niet in twee poules spelen.” Johan Derksen en Woerts antwoordden: “Er zijn geen poules meer.”

Derksen sneert naar Genee

Genee ‘kon zich nauwelijks voorstellen’ dat de bewering van Woerts klopte, maar Derksen nam het op voor de bargast. “Je kan wel iedere avond staan te zingen, maar verdiep je eens in de zaken”, sneerde hij richting Genee, van wie bekend is dat hij graag (karaoke) zingt.

