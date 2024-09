Schokkend verhaal van ex-AZ'er Finn Berk: 'Die baas van Ajax komt er niet goed uit'

Johan Derksen is niet verrast door het verhaal van voormalig jeugdspeler Finn Berk (24), die een boek heeft geschreven over vermeende misstanden in de jeugdopleiding van AZ. Het boek Voetbaldroom bevat enkele zorgwekkende anekdotes.

In de uitzending van Vandaag Inside werd dinsdagavond gerefereerd aan een interview dat Berk gaf aan Voetbalzone om zijn boek toe te lichten. Hij vertelde dat er ‘dag in, dag uit’ werd ‘gepest en geplaagd’ in de jeugdopleiding van AZ. Een dertienjarige jeugdspeler zou door zijn trainer uit de douche zijn gehaald, waarna de trainer de handdoek voor zijn geslachtsdeel zou hebben weggehaald. De jeugdspeler, een ploeggenoot van Berk, moest vervolgens ‘een minuut lang’ naakt een vrouwelijke fysiotherapeut (van ’22 of 23 jaar’) aankijken.

Ook liet Berk, die bij AZ samenspeelde met onder meer Owen Wijndal, Calvin Stengs en Peer Koopmeiners, in het interview de naam van Marijn Beuker vallen. Hij was destijds verantwoordelijk was voor de talentenbegeleiding in Alkmaar en is tegenwoordig directeur voetbalzaken bij Ajax. Berk noemde zijn functie bij AZ ‘lachwekkend’. “Hij voegde ook niks toe en was de hele dag aan het voetvolleyen. Hij voerde dan ook die gesprekken qua teamgeest et cetera. Maar als hij kwam binnenlopen, zeiden die trainers ook: ‘Marijn, jij verdient ook makkelijk je geld, hé? Wat doe jij nou eigenlijk?’”

Derksen zegt bij Vandaag Inside ‘niet op te kijken’ van de vermeende misstanden binnen de vaak zo geprezen opleiding van AZ. “Ik kan me ook herinneren dat je als aankomende speler onder druk werd gezet”, zegt hij over zijn eigen tijd als voetballer. “In een organisatie stel je namelijk helemaal niks voor. Het gaat om de spelers van het eerste elftal. Ik heb bij Go Ahead Eagles weleens uren op mijn beurt zitten wachten bij de fysiotherapeut. Dan kwam Nico van Zoghel of Pleun Strik (oud-spelers van Go Ahead, red.) binnen en die pleurden je zo van de bank af. ‘Oprotten jij.’ En dan gingen ze liggen.”

“Het is een heel hard milieu”, weet de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. “Daar moet je wel tegen kunnen en dat kan deze jongen niet. Het was geen bijster groot talent, want hij is bij AZ, Cambuur en twee Duitse clubs mislukt. Al die trainers zijn toch een beetje kleine Van Gaaltjes, al gaat Van Gaal met zijn achtergrond in het onderwijs wel anders met mensen om. Deze trainers proberen allemaal een beetje de harde jongen te zijn. Die jongen die nu de baas is bij Ajax (Beuker, red.), komt er ook niet goed van af. Die liep daar een beetje mooi weer te spelen en liet nooit z’n handen wapperen. Niemand wist wat hij deed.”

Reactie van AZ

AZ heeft tegenover NH Nieuws overigens gereageerd op het boek van Berk. De club laat weten het vervelend te vinden dat Berk zijn tijd bij AZ niet alleen maar als prettig en positief heeft ervaren. "We herkennen ons echter niet in het geschetste beeld en het is beslist niet exemplarisch voor hoe we bij AZ werken en hoe we met onze spelers, stafleden en andere collega’s omgaan. We streven met zijn allen naar een veilige werkomgeving. Daarbij is aandacht voor zowel de speler als de persoon. Ook de ouders/verzorgers en anderen uit de entourage van jeugdspelers nemen we daarin mee. Ook hebben we meerdere vertrouwenspersonen, zowel in het stadion als binnen de jeugdopleiding, maar ook een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon waar iedereen zich tot kan richten.”

AZ is verbaasd over de inhoud van het boek. "Enkele jaren geleden heeft Finn nog meegetraind bij de club. In die weken hebben we geen wanklank vernomen en zijn de stafleden juist uitvoerig bedankt voor de geboden ruimte en gastvrijheid. Zoals eerder gezegd streven we naar een open en veilige werkomgeving en cultuur, waarbij we altijd trachten dit op een menselijke manier te benaderen en begeleiden. Ook voor Finn staat de koffie klaar om alsnog van gedachten te wisselen."

