Ibrahim Afellay vindt dat Jannick van der Laan flinke schorsing moet krijgen

Als het aan Ibrahim Afellay ligt, dan krijgt Jannick van der Laan een schorsing aan zijn broek gehangen. Van der Laan was afgelopen vrijdag de VAR tijdens het treffen tussen AZ en RKC Waalwijk, maar vergat in te grijpen toen zes seconden na zijn invalbeurt een elleboogstoot uitdeelde aan Seiya Maikuma. Afellay vindt het onbegrijpelijk dat Van der Laan scheidsrechter Rob Dieperink niet naar het scherm riep.

Kramer ontbrak om disciplinaire redenen in de wedstrijdselectie van RKC voor het duel met Go Ahead Eagles, maar nam een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen AZ ‘gewoon’ weer plaats op de bank. De routinier zag zijn ploeg in de eerste helft van het kastje naar de muur gespeeld worden. RKC-trainer Henk Fraser voelde zich genoodzaakt in de rust in te grijpen en bracht Kramer direct bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen. Kramer zag zich op zijn beurt genoodzaakt een ‘signaal’ te geven. Dat pakte hij wel volledig verkeerd aan.

De oud-speler van onder meer ADO Den Haag, Sparta en Feyenoord deelde zes seconden na zijn invalbeurt al een onvervalste elleboogstoot uit aan AZ-verdediger Maikuma. Direct rood zou je zeggen, maar scheidsrechter Dieperink deed het af met slechts geel en werd niet gecorrigeerd door de VAR. Dat laatste gaat er bij Afellay niet in. “Dat je als VAR de scheidsrechter niet naar de zijkant roept, dan verdien je als VAR ook een paar wedstrijden schorsing”, zegt Afellay zondagavond in Studio Voetbal. “De eerste keer kijkt de scheidsrechter ook al naar de situatie, oké. Dan begrijp je al niet dat de scheidsrechter geen directe rode kaart geeft. Dat is al onbegrijpelijk. Maar dat vervolgens ook de VAR hem niet naar de zijkant roept…”

Vermeulen verwacht zware schorsing voor Kramer

Arno Vermeulen denkt dat de KNVB er flink van zal balen dat VAR Van der Laan zijn werk niet deed. “De criticasters van de VAR zeggen nu terecht: kijk maar, als dit al niet kan… Dit is natuurlijk belachelijk. Het is echt een grote fout van de scheidsrechter, die moet het ook zien. Maar die VAR ziet toch wat wij zien. We zien Kramer kijken, we zien hem mikken en we zien hem zijn elleboog uitsteken. Er is nul procent kans dat je dit als VAR niet ziet en niet zegt dat het gewoon rood is. Ik snap er echt helemaal niks van.” Vermeulen verwacht dat Kramer voorlopig niet in actie zal komen. “Dit is echt een zware schorsing”, aldus de verslaggever van de NOS.

Rafael van der Vaart hoorde het interview met Kramer na afloop van de thuiswedstrijd tegen AZ, maar vond hem ‘niet overtuigend’. Vermeulen kan er wel respect voor opbrengen dat Kramer na zijn acties - later in de tweede helft deelde hij ook een tik uit aan Peer Koopmeiners, waarvoor hij uiteindelijk wél een rode kaart kreeg - voor de camera verscheen. “Ik vond hem wel heel eerlijk voor de camera. Het is super stom wat hij doet, maar hij gaat wel voor een camera staan. Dat doet geen speler. Iedereen denkt van: ik sneak de achterdeur uit en ga naar huis. Hij gaat daar staan en zoekt eigenlijk ook geen excuses”, aldus Vermeulen.

