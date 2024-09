Derksen velt duidelijk oordeel: 'Een leuke jongen, maar als hij niet scoort heb je niets aan hem'

Johan Derksen velt vrijdagavond in Vandaag Inside een duidelijk oordeel over . De spits eiste die avond een negatieve hoofdrol voor zich op tijdens de 0-3 thuisnederlaag tegen AZ, door twee elleboogstoten uit te delen en daarvoor uiteindelijk een directe rode kaart te pakken.

Kramer werd na een veelbewogen week in genade aangenomen door RKC en begon tegen de Alkmaarders op de bank. Halverwege werd de 35-jarige spits bij een 0-2 achterstand in het veld gebracht. Amper tien seconden na zijn rentree zette hij de toon toen hij zijn elleboog in het gezicht van tegenstander Seiya Maikuma plantte. Scheidsrechter Rob Dieperink liet Kramer wegkomen met geel, maar 25 minuten later kon de spits alsnog inrukken toen hij zich vergreep aan Peer Koopmeiners.

Presentator Wilfred Genee brengt de bizarre rentree van Kramer vrijdagavond ter sprake in Vandaag Inside. René van der Gijp reageert als eerste: "Het is maar net hoever je als club wil meegaan. Je weet dat dat soort jongens dit soort capriolen uithalen, op een gegeven moment heb je er als club een beetje genoeg van. Het moet niet tégen je gaan werken." Derksen is het daarmee eens: "Ik vind het wel een leuke jongen", oordeelt De Snor, waarop hij bijval krijgt van Van der Gijp ("Zeker!"). "Maar als hij niet scoort, heb je alleen maar last van hem."

