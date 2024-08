Kramer gaat diep door het stof, RKC neemt spits weer in genade aan

maakt per direct weer onderdeel uit van de selectie van RKC Waalwijk, meldt de club via de officiële kanalen. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de spits en de club, waarna besloten is dat de spits weer deel uitmaakt van de spelersgroep.

Voorafgaand aan de ontmoeting van RKC met Go Ahead Eagles werd duidelijk dat de 35-jarige spits niet tot de wedstrijdselectie behoorde. De precieze reden hiervoor werd niet bekendgemaakt door de Waalwijkers. Wel liet trainer Henk Fraser weten dat het een besluit betroef van technisch directeur Mo Allach. “Ik kan er niet veel over zeggen, het is met name een beslissing van de club.”

De Telegraaf wist maandag te melden dat Kramer van de training was weggelopen, waarna hij weigerde zijn excuses aan te bieden aan zijn teamgenoten. Nu is de kou tussen RKC en de spits uit de lucht. “In de beste families komen verschillen van inzicht voor”, aldus Allach. “We hebben Michiel de afgelopen dagen de tijd gegeven en het met elkaar over de situatie gehad. In goed overleg met alle betrokkenen binnen de club, sluit Michiel direct weer aan bij de groep. De focus ligt voor iedereen volledig op de wedstrijd van aanstaande vrijdag tegen AZ.”

Ook Kramer heeft zich uitgelaten over de situatie. “Afgelopen week heeft zich een situatie voorgedaan waarin ik niet handig heb gereageerd. We hebben het erover gehad en zijn samen tot het besluit gekomen dat ik vanaf morgen weer op het trainingsveld sta met de rest van de groep.”