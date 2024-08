Kramer op weg naar de uitgang bij RKC: spits spreekt met andere Eredivisieclub

vertrekt mogelijk nog deze transferwindow bij RKC Waalwijk. Dat schrijft verslaggever Joost Blaauwhof van Voetbal International althans. De centrumspits ontbrak zondagmiddag al in de wedstrijdselectie van RKC voor de ontmoeting met Go Ahead Eagles. Trainer Henk Fraser hield de reden voor de absentie van Kramer in het midden, maar een transfer lijkt dus aanstaande.

“Op een club zijn er in het jaar een aantal dingen die kunnen gebeuren, dit was er één van. Dat kan bij een trainer liggen, of elders, bij een speler bijvoorbeeld. In dezen is er iets gebeurd waardoor we als club vonden dat we deze maatregel moesten nemen”, zo vertelde Fraser zondag voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles voor de camera van ESPN. Volgens VI ontbrak Kramer om disciplinaire redenen in de selectie voor de wedstrijd in Deventer.

Het weekblad schrijft dat Kramer door zijn management en RKC ‘in de etalage is gezet’. “Kramer heeft inmiddels ook al met enkele clubs gesprekken gevoerd. Duidelijk is dat NAC Breda een van die clubs is. De promovendus zoekt nog een pinchhitter en Kramer voldoet aan dat profiel. Hij kan met zijn ervaring en karakter ook nog routine en gif aan de selectie toevoegen”, zo klinkt het. NAC zal echter eerst zelf nog wat spelers van de hand moeten doen alvorens het eventueel zaken kan gaan doen met RKC en Kramer.

De centrumspits maakte in de zomer van 2021 de overstap van ADO Den Haag naar RKC, na in de jaren ervoor bij onder meer Feyenoord, Sparta en FC Utrecht te hebben gespeeld. Het huwelijk tussen RKC en Kramer verliep lang succesvol. Vorig seizoen had hij met acht doelpunten in 29 duels nog een belangrijk aandeel in de handhaving in de Eredivisie. Kramer droeg lang de aanvoerdersband, maar gaandeweg de tweede seizoenshelft verdween hij uit de basis. RKC-trainer gaf de voorkeur aan David Min. Laatstgenoemde speelt inmiddels bij FC Utrecht, maar Kramer komt desondanks niet meer in de plannen voor. Hij speelde tot op heden negentig wedstrijden voor de Waalwijkers, goed voor 31 doelpunten en zeven assists.

Kramer heeft in Waalwijk nog een contract tot de zomer van 2025. Hij kwam dit seizoen enkel in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen kortstondig als invaller in actie. NAC en Kramer zijn overigens geen onbekenden van elkaar. De spits was tussen 2007 en 2009 actief in Breda. Hij kwam in die periode tot twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht.

