Harde en pijnlijke woorden over PEC en Van Polen: 'Ze moeten wel het eerlijke verhaal vertellen'

PEC Zwolle en Bram van Polen vertellen niet het eerlijke verhaal. Dat stelt Tijmen van Wissing althans, verslaggever van RTV Oost. PEC Zwolle en Van Polen maakten eerder deze woensdagavond bekend dat het traject van de voormalig aanvoerder niet wordt doorgezet. De bedoeling was dat Van Polen een traineeship in zou gaan en op verschillende afdelingen mee zou gaan kijken. De partijen werden het echter niet eens over de contractuele voorwaarden. Volgens Van Wissing is Van Polen ‘dom’ geweest, maar is deze situatie vooral voor algemeen directeur Xander Czaikowski heel pijnlijk.

Van Polen liet zich vorige week in het programma Voetbalpraat op ESPN opvallend openlijk uit over zijn onderhandelingen met PEC Zwolle over een nieuw contract. De Nijkerker had een paar maanden eerder afscheid genomen als profvoetballer, maar had de ambitie om in een andere functie door te gaan binnen de club. De gesprekken over de inhoud vormden geen obstakel, maar contractueel werden PEC Zwolle en Van Polen het niet eens. Beide partijen hebben daardoor besloten het traject van de voormalig voetballer niet voort te zetten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Polen richt zich in brief tot PEC Zwolle-supporters: 'Dat werd in de afgelopen periode minder'

Van Polen had woensdagavond normaal gesproken zijn opwachting gemaakt bij ESPN, maar volgens presentator Milan van Dongen is afgesproken dat er niet opnieuw via de media gecommuniceerd zou worden. “Maar dan moeten ze wel het eerlijke verhaal vertellen”, zegt Van Wissing in Voetbalpraat. Volgens de verslaggever van RTV Oost is dat ‘niet helemaal het geval’. “Van Polen is natuurlijk dom geweest in deze hele kwestie. Vorige week heeft hij hier die bom gedropt. Czaikowski was toen nog op vakantie en hoort de volgende ochtend: wat heeft Van Polen nu weer gezegd? Ze wilden dat intern oplossen. Czaikowski had gezegd: laten we begin deze week om de tafel gaan.”

Volgens Van Wissing ging het om een ‘niemendalletje’, oftewel: het stelde niets voor. Van Polen was van mening dat hij recht had op een transitievergoeding bij een mogelijk ontslag. “Daar werden ze het niet over eens. Van Polen is niet onfeilbaar in deze hoor. Het is het grootste clubicoon van PEC Zwolle. Iedereen mag hem denk ik, het is een aaibare jongen. Maar hij kwam zelf wel als eerste met een advocaat richting PEC Zwolle”, weet de verslaggever. Dat viel Czaikowski ‘rauw op zijn dak’. Volgens de algemeen directeur speelt er op persoonlijk vlak niets. “Maar het is natuurlijk ongekend knullig van PEC en van Czaikowski in het bijzonder dat dit ontploft.” Volgens Van Wissing ging het om een ‘paar duizend euro’.

LEES OOK: Bram van Polen informeerde naar Ajax-talent: ‘Maar ze dichten hem een grote toekomst toe’

Van Wissing erkent dat Van Polen het slimmer had moeten doen. “Maar Czaikowski… Je moet weten dat niemand groter is dan de club, maar Van Polen is wel veel groter dan Czaikowski. Van Polen kan heel veel bewerkstelligen voor Zwolle, maar hij was op een gegeven moment zo totaal verziekt door die sfeer daar. Het is een man van principes. Dan kan ik heel goed leven met het besluit van Van Polen dat hij zegt: hier heb ik geen zin in, ik stop ermee. Dit komt als een boemerang in het gezicht van Czaikowski.”

🗣️ Tijmen van Wissing reageert op de breuk tussen Van Polen en PEC Zwolle:



"Ze moeten wel het eerlijke verhaal vertellen, en dat is niet het geval hier." — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.