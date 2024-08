PEC Zwolle en Van Polen trekken stekker uit onderhandelingen

De onderhandelingen tussen PEC Zwolle en Bram van Polen over een nieuw contract hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat meldt Tijmen van Wissing van RTV Oost althans. Van Polen vertelde vorige week bij Voetbalpraat op ESPN dat het de bedoeling was dat hij een traineeship in zou gaan. Daar waren PEC en Van Polen het inhoudelijk over eens, maar contractueel kwamen ze er niet uit. Daar komt het (voorlopig) ook niet meer van.

Van Polen beëindigde een paar maanden geleden, na ruim 500 wedstrijden in de hoofdmacht van PEC Zwolle, zijn spelersloopbaan. Het was toen al duidelijk dat het clubicoon voornemens was in de toekomst een andere functie te gaan bekleden. Van Polen heeft de ambitie om technisch directeur te worden. Het was in eerste instantie het plan om een traineeship te volgen en op verschillende afdelingen mee te kijken. Maar daar gaat het, in elk geval voorlopig, dus niet van komen.

Van Polen vertelde vorige week in het programma Voetbalpraat op ESPN dat PEC Zwolle en hij het maar niet eens werden over zijn nieuwe contract. Volgens Van Polen had hij recht op een transitievergoeding. Een akkoord kwam er niet en Van Polen hield een slecht gevoel over aan de gesprekken met zijn oude club. Hij gaf zelfs aan met ‘tegenzin’ op de club te arriveren. “Ik keek er tegenop om naar de club te gaan, dat voelde best ongemakkelijk. Ik voel me een soort van ongewenst”, zo klonk het. PEC Zwolle reageerde een dag later dat het de bedoeling was om alsnog overeenstemming te bereiken.

Maar zover komt het dus niet. “Van Polen stopt met zijn traject. Hij gaat formeel uit dienst en krijgt - koddig genoeg - een transitievergoeding mee. De visies op dit alles liggen ver uiteen. Ze zijn het wel eens over dat hij adviseur blijft bij PEC Zwolle en een traject blijft in de toekomst mogelijk”, zo schrijft Van Wissing woensdagavond op X. PEC Zwolle kwam niet veel later met de bevestiging. In een brief richt Van Polen zich tot de supporters van PEC Zwolle. Van Wissing liet eerder al weten doorschemeren dat PEC Zwolle-supporters niet op goed nieuws hoefden te rekenen.