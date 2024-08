Bram van Polen informeerde naar Ajax-talent: ‘Maar ze dichten hem een grote toekomst toe’

Bram van Polen is zeer te spreken over de manier waarop Diese Janse zich manifesteert bij Ajax. De achttienjarige verdediger maakte indruk tijdens de voorbereiding op dit seizoen en maakte zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Van Polen heeft bij Ronald de Boer geïnformeerd of Janse te huren was voor PEC Zwolle.

Hoewel Janse pas twaalf wedstrijden speelde voor Jong Ajax, lijkt hij nu al zeker van zijn plek in de selectie van de hoofdmacht. De verdediger uit Goes maakte gedurende de voorbereiding een goede indruk op Farioli, die hem zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen beloonde met zijn eerste basisplaats in Ajax 1. Janse legde een prima wedstrijd op de mat en had zelfs een aandeel in de winnende treffer van Kristian Hlynsson.

Voor Van Polen, die afgelopen weekend debuteerde als analist bij ESPN, is Jansen de Speler van de Week. “Zoals ik al zei heeft de jeugd de toekomst. Voor mij is daarom Dies Janse van Ajax de speler van de week. Ik heb hem gevolgd in de voorbereiding”, zo klinkt het namens Van Polen op de website van zijn nieuwe werkgever. Wat Janse liet zien in de voorbereiding - Ajax oefende onder meer tegen PEC Zwolle, de voormalig werkgever van Van Polen - kon de analist wel bekoren. “Sterker nog, ik heb even bij Ronald de Boer gepolst of hij misschien te huren was voor PEC Zwolle. Maar Ronald zei dat ze hem een grote toekomst toedichten.”

Janse is van nature een centrale verdediger en speelde in de voorbereiding ook op die positie, maar Farioli posteerde hem tegen sc Heerenveen op de linkerflank. Henk Spaan is van mening dat Janse daar niet hoort te staan, maar Van Polen denkt dat hij daar prima uit de voeten kan. “Het lijkt me een bijzondere jongen. Hij heeft de hele voorbereiding centraal gespeeld, maar stond tegen Heerenveen linksback. Hij heeft wel de fysiek van een centrale verdediger, maar stond ook op links zijn mannetje. Meestal komen spelers met een bepaalde flair uit de jeugd bij Ajax. Maar hij lijkt me hartstikke nuchter.”

