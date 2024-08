Berghuis spreekt verbazing uit over Farioli: 'Dit heb ik niet vaak meegemaakt'

heeft niet vaak meegemaakt dat een trainer zoveel rouleert in zijn basiself als Francesco Farioli (voorlopig) doet bij Ajax. De trainer is naar eigen zeggen ‘geobsedeerd door fitheid’ en verving zondag zes spelers in zijn basisopstelling. Die spelers kregen rust met het oog op de returnwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde Europa League-voorronde.

Berghuis was zelf een van de vijf spelers die wel zijn plek behield na de 0-1 overwinning van donderdag in Griekenland. “Dit heb ik niet vaak meegemaakt”, zegt hij tegen ESPN over de vele wisselingen. “Maar het bevordert wel de teamgeest. Er wordt in iedereen geïnvesteerd. Iedereen krijgt speeltijd en er is vertrouwen in elke speler. Iedereen weet wat hij moet doen.”

Het is voor Berghuis geen probleem om twee wedstrijden achter elkaar te spelen in zo’n korte tijd. “Ik voel me goed en maak goede stappen.” Toch merkte hij wel dat Ajax in de tweede helft baat had bij de entree van vijf invallers. “De frisse benen brengen de wedstrijd binnen. Het is goed voor de teamgeest dat iedereen is involved. Ja, het voelt goed.”

Berghuis erkent dat Ajax aan de bal ook ‘mindere fases’ heeft, maar prijst zich gelukkig met de clean sheet. “Het grootste verschil is dat we met tien, elf man achter de bal staan als ze onder onze eerste druk komen. Iedereen sprint terug. Het is een kwestie van fitheid, van details. En wetende dat de staf op je huid zit als je dat niet doet. Dan kom je op moeilijke momenten in de wedstrijd.”

