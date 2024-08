Farioli pakt het lek van Ajax aan: 'Je zou van de club moeten houden'

Francesco Farioli is niet blij met het uitlekken van de opstelling van Ajax in de aanloop naar de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Zaterdag wist ESPN al te melden dat hij zes wijzigingen zou doorvoeren in de basiself en dat bleek te kloppen.

Op de persconferentie na de 1-0 zege werd Farioli gevraagd naar het lek. “Ik heb voor de wedstrijd al gezegd dat ik het idee van ESPN gevolgd heb”, grapt hij. “Nee, zonder grappen: het is jammer. De mensen die voor deze club werken en door deze club betaald worden, zouden van de club moeten houden.”

“Zulke dingen zijn niet goed voor het proces dat we doormaken. Het is niet de eerste keer dat heel gevoelige informatie bij de media belandt. Dat gebeurde ook toen ik onderhandelde met de club. We moeten checken wat er intern misgaat”, kondigt de Italiaan aan.

LEES OOK: Farioli houdt speler uit selectie Ajax: 'Gisteren heb ik hem gesproken, morgen speelt hij 90 minuten'

Zijn sterk gewijzigde opstelling zorgde voor verbaasde reacties, maar daar trekt Farioli zich weinig van aan. “Ik heb gelezen dat sommigen niet blij waren dat ik tegen Panathinaikos weinig veranderde. Vandaag heb ik veel gewijzigd en is er weer commentaar. Ik respecteer jullie werk, maar ik moet besluiten wat in mijn ogen het beste is voor de ploeg.”

