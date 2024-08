Farioli reageert met grapje op uitlekken Ajax-opstelling via ESPN

Francesco Farioli heeft zondagmiddag op een luchtige manier gereageerd op het feit dat zijn opstelling zaterdagavond al uitlekte. De trainer 'wachtte' naar eigen zeggen op de opstelling van ESPN.

Een dag voor de seizoensopener tegen sc Heerenveen lekte de opstelling van Ajax al uit via ESPN. De televisiezender wist te melden dat de Amsterdammers maar liefst zes wisselingen zouden doorvoeren vergeleken met het duel tegen Panathinaikos (1-0 zege). Deze informatie bleek inderdaad te kloppen.

Artikel gaat verder onder video

Farioli reageert in gesprek met Christian Willaert van ESPN zelf op het voorval. "Ik wachtte gisteravond op de opstelling van ESPN. Toen ik die zag, bevestigde ik hem. Nee, grapjes daargelaten: de kracht van dit team is de cohesie. En we hebben energie nodig, fysiek en mentaal. Ik geloof dat alle spelers die vandaag spelen horen tot de beste opstelling om vandaag er alles uit te halen. Daar heb ik mijn opstelling op gebaseerd."

