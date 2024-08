Pijnlijke situatie: Bram van Polen en PEC Zwolle op ramkoers

en PEC Zwolle liggen op ramkoers. De oud-verdediger wil na zijn voetbalpensioen verbonden blijven aan PEC – in een functie hij beschrijft als ‘een soort manager in opleiding’ - maar de twee partijen liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over zijn arbeidsvoorwaarden.

“Het gaat niet zo heel goed, eerlijk gezegd”, vertelt Van Polen donderdagavond bij Voetbalpraat. “Het idee was dat ik een traineeship in zou gaan en daar waren we het inhoudelijk over eens, maar contractueel komen we er niet uit. Wanneer je langer dan twaalf jaar in dienst bent bij een club, heb je recht op een onbepaalde tijd contract. Dat had ik. In principe ging mijn contract gewoon nog door.”

Artikel gaat verder onder video

Nu zijn doorlopende contract wordt beëindigd, heeft Van Polen naar zijn idee recht op een transitievergoeding. “Ik vind dat ik op iets recht heb en zij vinden van niet.” Van Polen wil niet te veel uitweiden, maar insinueert dat het gaat om een ‘transitievergoeding’. Hij gaat nu van het salaris van een profvoetballer naar het salaris van een kantoormedewerker en wil het gat daartussen een stukje verkleinen.

LEES OOK: PEC Zwolle-supporters melden zich massaal op social media en richten zich tot één speler

Van Polen zegt dat het voelt als een conflict met PEC, de club waar hij jarenlang juist een uithangbord van was. Hij gaat maandag weer in gesprek met PEC. Of er dan een akkoord komt? “Ik heb er een hard hoofd in als ik eerlijk ben.” Van Polen zegt dat hij dinsdag voor het eerst met tegenzin op de club kwam. “Ik keek ertegenop om naar de club te gaan, dat voelde best ongemakkelijk. Ik voel me een soort van ongewenst.”

Van Polen zegt dat hij ‘best een lastige week’ achter de rug heeft. “Ik heb het nooit zo gevoeld. Dit klinkt heel zielig. Mijn dochter zei laatst nog: ‘Papa, straks ga je nog huilen op tv.’ Ik zei: ‘Nee, dat ga ik niet doen.’ Van Polen spreekt van een principekwestie. "Het gaat me op een gegeven moment niet eens meer om het geld, maar ook over normen en waarden, hoe je dat in het verleden hebt gedaan en in de toekomst wil doen." Wel heeft de 38-jarige PEC-icoon een andere baan te pakken: zaterdag begint hij als analist voor ESPN rondom de wedstrijd Almere City - AZ.