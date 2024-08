EK-ganger met Nederlands elftal keert terug in de Eredivisie

Dwight Lodeweges treedt per direct toe tot de technische staf van PEC Zwolle, zo maakt de club bekend op de officiële kanalen. Een maand geleden was de 66-jarige tacticus nog actief op het EK als assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.

Lodeweges, die al meermaals actief was in het MAC3PARK, wordt de rechterhand van hoofdtrainer Johnny Jansen. De oud-verdediger zal drie trainingsdagen aanwezig zijn op de club en maakt tijdens wedstrijddagen deel uit van de technische staf. Volgende week zondag zit Lodeweges voor het eerst op de bank als PEC het seizoen opent tegen FC Utrecht.

Lodeweges ging halverwege de maand mei aan de slag bij de KNVB als vervanger van de naar Liverpool vertrokken Sipke Hulshoff. Met Oranje reikte Lodeweges uiteindelijk tot de halve finales van het EK, waarin Engeland nipt te sterk was met 1-2.

De 66-jarige was meermaals hoofdtrainer van een Nederlandse club. Zo had hij onder meer FC Zwolle, FC Groningen, NEC, SC Cambuur en sc Heerenveen onder zijn hoede. In 2009 was hij interim-trainer bij PSV na het opstappen van Huub Stevens. In 2023 fungeerde Lodeweges als rechterhand van John Heitinga bij Ajax.

