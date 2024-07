Grote naam op de bank bij PEC Zwolle: 'Ik heb alles gewonnen, heb voor Oranje gespeeld, maak me niet druk'

staat voor zijn tweede seizoen als keeper van PEC Zwolle, maar heeft nog geen minuut gespeeld voor de club. Hij is de reservekeeper achter Jasper Schendelaar en daar lijkt in het nieuwe seizoen niets aan te gaan veranderen. In gesprek met Voetbal International zegt de 38-jarige Vermeer zich niet druk te maken om de situatie.

Met 339 officiële clubwedstrijden op zijn palmares namens Ajax, Willem II, Feyenoord, Club Brugge, LAFC en FC Cincinnati, grote trofeeën in zijn prijzenkast én vijf gespeelde interlands voor Oranje, hoeft Vermeer niet zo nodig meer op het veld te staan. “Ik kijk nu al terug op een perfecte carrière. Heb alle prijzen gewonnen in Nederland die je kan winnen, heb in het Nederlands elftal gespeeld en heb nog een leuke ervaring gehad in Amerika. Nu ben ik gewoon lekker bezig met de groep en vervul ik een beetje een leidersschapsrolletje. Daarnaast is het voor mij zaak om fit te blijven en als ik moet toeslaan, dan zal ik er staan.”

Vermeer beseft dat de kans niet zo groot is dat het zover komt. Of hij dat moeilijk vindt? “Kijk, als ik 25 jaar oud was, was het een ander verhaal geweest. Maar ik ben nu 38 en dan heb ik er wat minder moeite mee. Ik wist ook toen ik hier kwam dat er een kans was dat ik niet zou gaan spelen, daar is gewoon eerlijk over gecommuniceerd. Natuurlijk wil ik spelen, daar werk ik ook hard voor, maar ik kan de rol die ik nu heb ook accepteren.”

Vermeer speelde tijdens de voorbereiding wel mee in de oefenwedstrijden tegen SV Nieuwsleusen (0-3 zege), Ajax (0-1 zege) en AC Horsens (1-2 nederlaag). Hij zegt nog altijd ‘ontzettend veel plezier’ te beleven aan het voetbal en dagelijks met een lach op het trainingsveld te staan. Aan stoppen denkt hij dan ook niet. “Zolang je het nog leuk vindt en je lichaam laat het toe, waarom zou je dan stoppen? Goed, ik speel geen wedstrijden, maar ik sta nog wel elke dag op het veld. Als je stopt heb je dat helemaal niet meer.”

