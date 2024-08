PEC Zwolle-supporters melden zich massaal op social media en richten zich tot één speler

PEC Zwolle-supporters hopen maar wat graag ook in het nieuwe seizoen te kunnen genieten van . De Deense aanvaller was in het afgelopen seizoen de grote smaakmaker in de ploeg van trainer Johnny Jansen, maar trok na de laatste competitiewedstrijd de deur in Zwolle achter zich dicht. Namli zit momenteel echter nog zonder club. De Zwolse achterban hoopt hem te overtuigen er nog een jaar in de Overijsselse hoofdstad aan vast te plakken.

Namli stond tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2019 al onder contract in Zwolle. Na omzwervingen bij Krasnodar, Colorado en Sparta Rotterdam keerde hij vorig jaar terug bij PEC. Die keuze pakte goed uit. Mede dankzij Namli speelde de formatie van Jansen zich voortijdig veilig. De rechtsbuiten was in dertig competitieduels betrokken bij vier doelpunten en acht assists. PEC Zwolle hoopte hem binnenboord te houden, maar hij maakte al een paar weken voor het einde van het seizoen bekend graag een stap hogerop te willen maken.

Daarvan is het vooralsnog echter niet gekomen. Namli werd de voorbije maanden in verband gebracht met een overstap naar FC Utrecht en FC Twente en zelfs Ajax zag in hem een potentiële aanwinst, maar hij zit daags voor de start van de Eredivisie nog altijd zonder club. PEC Zwolle-supporters hebben de hoop op een langer verblijf van Namli nog niet opgegeven. Dat blijkt wel uit een poster en hashtag die sinds woensdag rondgaat op social media. Het Zwolsche Supporters Collectief kwam met het initiatief om Namli via een duidelijke boodschap proberen te overtuigen zich weer aan te sluiten bij de ploeg van Jansen.

“Deel deze post als je ook graag wil dat Namli blijft”, zo klinkt het. PEC Zwolle-supporters hebben er massaal gehoor aan gegeven. Daags na het eerste bericht komt de boodschap nog steeds voorbij. Of het genoeg is om Namli over de streep te trekken, zal de komende tijd moeten blijken. Het is geen geheim dat PEC Zwolle nog op zoek is naar aanvallende versterking. De selectie heeft ten opzichte van vorig seizoen veel ingeleverd aan ervaring, kwaliteit en vooral scorend vermogen. Naast Namli vertrokken ook Bram van Polen (gestopt), Sam Kersten (sc Heerenveen) en Lennart Thy (Lion City Sailors, Singapore) uit Zwolle.

