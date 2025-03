Overmars ontslaat trainer van Antwerp FC en stelt Nederlander aan als opvolger

Royal Antwerp FC heeft trainer Jonas De Roeck ontslagen. De opvolger van Mark van Bommel is weggestuurd vanwege tegenvallende resultaten. Directeur Voetbalzaken heeft assistent-trainer John Stegeman aangewezen als interim-trainer, samen met mede-assistent Stef Wils.

Antwerp presteerde al langer ondermaats. Van de laatste zeven wedstrijden werden er slechts twee gewonnen. Na een uitschakeling in de halve finale van de beker en een vijfde plaats in het klassement, was het 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge van zaterdag de druppel voor Overmars, die De Roeck op maandag wegstuurde.

De Roeck nam het na het vertrek van Van Bommel over afgelopen zomer. “RAFC bedankt Jonas De Roeck voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière”, schrijft de club op sociale media.

Voorlopig neemt Stegeman het samen met Wils over van De Roeck. Het is geen nieuw gezicht voor de Nederlandse enclave bij Royal Antwerp. Jaïro Riedewald, Tjaronn Chery, Gyrano Kerk en Vincent Janssen krijgen hun assistent voor de groep. Stegeman kwam al naar Antwerpen in de tijd dat Van Bommel hoofdtrainer was. Zelf stond Stegeman eerder aan het roer bij Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle.

RAFC heeft beslist om afscheid te nemen van T1 Jonas De Roeck. De assistenten nemen het sportieve roer voorlopig over. RAFC bedankt Jonas De Roeck voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. 🔴⚪ pic.twitter.com/HM4gDyUs3s — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 3, 2025

