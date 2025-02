Domper voor Kuijt en Beerschot: Belgische clubs zijn eruit over nieuwe opzet Pro League

Slecht nieuws voor Dirk Kuijt: de opzet van de Belgische Pro League gaat pas met ingang van het seizoen 2026/27 volledig op de schop, zo meldt Sporza. Waren de plannen een jaar eerder ingegaan, dan waren de kansen op lijfsbehoud voor het Beerschot van Kuijt enorm gestegen.

Het Belgische medium schrijft dat in eerste instantie 'alles er op wees' dat de plannen met ingang van volgend seizoen al zouden worden ingevoerd, maar dat dat 'gevoed door juridische onzekerheid' niet doorgaat. Een jaar later is dat wél het geval. In het seizoen 2025/26 zal dus voor het laatst een play-offronde gaan bepalen wie zicht tot landskampioen kroont, wie er met de Europese tickets vandoor gaan en wie er degradeert.

Voor Dirk Kuijt en zijn club Beerschot is het een tegenvaller dat de plannen een jaar zijn uitgesteld. Waren die ingegaan in het seizoen 2025/26, dan zou dat betekend hebben dat er dit seizoen geen club rechtstreeks zou degraderen naar het tweede niveau. De nummer laatst zou in plaats daarvan in twee wedstrijden tegen de nummer drie van de Challenger Pro League moeten strijden tegen degradatie. Het Beerschot van Kuijt staat momenteel stijf onderaan in de Belgische competitie.

Nieuwe opzet heeft meerdere voordelen

Hoewel de Pro League dus twee extra teams gaat krijgen, hoeven er in de nieuwe opzet minder wedstrijden te worden afgewerkt. Dat heeft als voordeel dat de competitie een week later zou kunnen starten. "Bovendien is er meer ruimte om te schuiven met wedstrijden in functie van Europese duels. Zo zullen de competitiematchen rond de laatste Europese voorrondes sowieso uitgesteld worden", schrijft de zender.

