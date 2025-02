'Dirk Kuyt gered door flinke plotwending'

Opschudding in België vanwege een mogelijk nieuw competitieformat. Donderdag wordt er gestemd over het plan om de competitie uit te breiden van zestien naar achttien teams. Dat zou goed nieuws zijn voor Dirk Kuyt, die als coach van Beerschot onderaan bungelt in de Jupiler Pro League.

In België bestaat de hoogste competitie sinds 2010 uit twee fases. Een competitie met zestien teams, die hierna worden ingedeeld in verschillende play-offs om het kampioenschap, Europese tickets of degradatie. Komend seizoen komt daar waarschijnlijk verandering in. De nieuwe Belgische competitie moet net als de Eredivisie bestaan uit achttien teams, zonder een opsplitsing in play-offs.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dirk Kuyt is woest: 'Of ze hebben te weinig kennis van voetbal, of...'

Waar er de afgelopen tijd gesproken werd over ingewikkelde alternatieven, is er volgens Het Laatste Nieuws sprake van een ‘straffe plotwending’. Sporza meldt dat een klassiek systeem zonder play-offs sinds de laatste vergadering tussen de teams meer steun heeft gekregen.

Voor een definitieve wijziging moet twee derde van de huidige teams in de Jupiler Pro League vóór stemmen op de Algemene Vergadering van donderdag. Voor grote teams is de vermindering van het aantal wedstrijden een motivatie om voor te stemmen. Laagvliegers zien hun voordeel in extra plekken op het hoogste niveau.

Redding voor Dirk Kuyt

Omdat het nieuwe format volgend seizoen al in moet gaan, zouden er plotseling twee extra plekken op het hoogste niveau beschikbaar zijn. Dat zou betekenen dat er op het hoogste niveau geen team direct degradeert en er op het tweede niveau, de Challenger Pro League, niets verandert. Goed nieuws voor Kuyt, die laatste staat in de Pro League met Beerschot. De nummer zestien van de competitie zou niet rechtstreeks degraderen en ‘slechts’ een tweeluik met de nummer drie van de Challenger Pro League, momenteel La Louvière, spelen om lijfsbehoud.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.