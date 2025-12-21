Live voetbal 6

ESPN-commentator Sjors Blaauw scheldt hardop tijdens wedstrijd en moet door het stof

Luuk Brouwers Sjors Blaauw Heracles Heerenveen
Foto: © Imago, De Aftrap
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
21 december 2025, 12:31

ESPN-commentator Sjors Blaauw heeft het dit weekend tot filmpjeswebsite Dumpert geschopt. Aanleiding was het commentaar dat Blaauw zaterdagavond gaf in de blessuretijd van de wedstrijd in de Eredivisie tussen Heracles Almelo en sc Heerenveen (0-3).

Heerenveen won zaterdagavond in het Asito Stadion met 0-3 van Heracles Almelo. De Friezen mochten in de blessuretijd van het duel nog een strafschop nemen, nadat Damon Mirani in de zestien een overtreding had begaan op Luuk Brouwers.

Artikel gaat verder onder video

Oliver Braude leek de strafschop te gaan nemen namens sc Heerenveen, maar Brouwers, aanvoerder van sc Heerenveen, maakte duidelijk dat de Noorse verdediger de bal moest afgeven aan invaller Maxence Rivera. Laatstgenoemde had tot dan namelijk nog niet gescoord in de Eredivisie.

Rivera wist het cadeautje van Brouwers in eerste instantie niet uit te pakken, want zijn inzet werd uit de hoek gedoken door doelman Timo Jansink. “Een mooi gebaar van Brouwers, koop je geen k*t voor”, becommentarieerde Blaauw de misser. De commentator corrigeerde zichzelf vervolgens: “Sorry voor mijn taalgebruik… Mooi gebaar van Brouwers, maar je koopt er helemaal niks voor.”

Rivera kreeg vervolgens wel een herkansing, omdat Jansink bij zijn redding te vroeg van zijn lijn was gekomen. De Franse aanvaller ging nogmaals achter de bal staan en maakte ditmaal geen fout.

@dumpert Wops.... commentator scheldt op televee #voetbal #commentaar #voorjou ♬ origineel geluid - Dumpert

5 0 reacties
0 reacties

Reacties

Luuk Brouwers

Luuk Brouwers
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 27 jaar (3 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
16
2
2024/2025
Heerenveen
25
3
2023/2024
Heerenveen
26
6
2022/2023
Utrecht
25
0

Meer info

