David Endt heeft een opvallende onthulling gedaan over voormalig cliënt Wout Weghorst. Toen de huidige spits van Ajax nog bij Heracles Almelo speelde, was Endt zijn zaakwaarnemer. Bij De Maaskantine van Sportnieuws.nl vertelt de agent dat de boomlange aanvaller niet altijd even makkelijk te begeleiden was.
Endt begeleidde Weghorst ‘een behoorlijke periode’, waardoor hij zijn persoonlijkheid goed kan schetsen. “Je moet hem niet overschatten en niet onderschatten. Het is een heel eigen persoonlijkheid. Hij heeft zijn eigen meningen, een mens mag zijn wie hij is”, zegt de zaakwaarnemer, die zich herinnert dat Weghorst een ‘lastig gastje’ was.
“Hij had een eigen aard. Eén van de zaken waar ik het meest moeite mee had, was dat hij moeilijk van mensen kon aannemen dat iets misschien ook anders zou kunnen,” vertelt hij. Een moment uit Weghorsts tijd bij Heracles staat nog flink op het netvlies van Endt. “Hij maakte een beetje ruzie met het publiek en al die zaken. Ik had het idee dat het verspilde energie was. Het komt niet sympathiek over,” begint hij.
“Ik zei dat hij het anders kon aanpakken en de energie niet in de discussie met het publiek moest leggen. Dat vond hij niks, dat merkte je aan zijn reactie. Hij zei: ‘Hou je bek, laat mij’,” blikt de voormalig belangenbehartiger van de spits van Ajax terug.
Weghorst keerde afgelopen weekend terug op het veld bij Ajax, toen hij een kwartier voor tijd zijn opwachting maakte tegen FC Volendam. Ook afgelopen woensdag kreeg de boomlange aanvaller minuten in de Champions League-ontmoeting met Olympiakos. De 33-jarige routinier kon een nederlaag tegen de Griekse opponent niet voorkomen.
Wat een belachelijk bericht. Sowieso om het te plaatsen want het is gewoon iemand proberen te beschadigen. Bovendien vind ik het altijd laf en achterbaks om achteraf vanalles te gaan roepen over iemand waar je mee gewerkt hebt. Dat kun je binnenskamers houden. En als je het dan toch plaatst, pleeg dan hoor en wederhoor en laat Weghorst ook aan het woord over de situatie. Dit is negatieve beeldvorming pur sang. Is er niet iemand die iets over schrijver Luuk van Grinsven weet? Misschien kunnen jullie dát hier eens plaatsen. Kijken of hij het leuk vind. Ik denk het niet. Beschamend is het.
Wel vreemd dat je het achterbaks vindt, want als een speler vertrekt bij een club en dan uit de school klapt over de club over trainer ( Hartman/van Persie bijv.) dan is het weer prima. En kom niet aan dat er meerdere personen wat van v Persie vinden, want die zijn er ook over Wout. Neem nu Feyenoord als schoolvoorbeeld, kan elke willekeurige speler/trainer of club zijn.
