Ajax heeft officieel gesprekken gevoerd met Arne Slot over de trainersvacature, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Indykaila op X. De oefenmeester staat onder enorme druk bij Liverpool. De eerste gesprekken zijn naar verluidt zeer positief verlopen.

In de zomer van 2024 maakte Slot de overstap van Feyenoord naar Liverpool. De oefenmeester kroonde zich in zijn eerste seizoen direct tot landskampioen van Engeland, maar in zijn tweede jaar gaat het een stuk minder. Met nog acht duels te gaan staan The Reds op een teleurstellende vijfde plaats, 21 punten achter koploper Arsenal. Dat, in combinatie met het weinig overtuigende spel, zorgt ervoor dat de druk op Slot immens is.

Volgens Indykaila kan Slot komende zomer terugkeren naar Nederland. Het doorgaans betrouwbare X-account meldt namelijk dat Jordi Cruijff en Ajax officieel contact hebben opgenomen met de trainer van Liverpool. De Amsterdammers zijn momenteel hard op zoek naar een nieuwe trainer. Momenteel neemt Óscar García de honneurs waar in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax en Slot zouden de eerste ronde gesprekken al hebben gevoerd. Deze zouden zeer goed zijn verlopen. Mocht de Nederlander inderdaad vertrekken bij Liverpool en de stap naar Ajax maken, is dat een gevoelige. Tussen 2021 en 2024 was hij namelijk met veel succes hoofdtrainer bij aartsrivaal Feyenoord.