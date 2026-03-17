Live voetbal 9

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

17 maart 2026, 20:34
Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax heeft officieel gesprekken gevoerd met Arne Slot over de trainersvacature, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Indykaila op X. De oefenmeester staat onder enorme druk bij Liverpool. De eerste gesprekken zijn naar verluidt zeer positief verlopen.

In de zomer van 2024 maakte Slot de overstap van Feyenoord naar Liverpool. De oefenmeester kroonde zich in zijn eerste seizoen direct tot landskampioen van Engeland, maar in zijn tweede jaar gaat het een stuk minder. Met nog acht duels te gaan staan The Reds op een teleurstellende vijfde plaats, 21 punten achter koploper Arsenal. Dat, in combinatie met het weinig overtuigende spel, zorgt ervoor dat de druk op Slot immens is.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Indykaila kan Slot komende zomer terugkeren naar Nederland. Het doorgaans betrouwbare X-account meldt namelijk dat Jordi Cruijff en Ajax officieel contact hebben opgenomen met de trainer van Liverpool. De Amsterdammers zijn momenteel hard op zoek naar een nieuwe trainer. Momenteel neemt Óscar García de honneurs waar in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax en Slot zouden de eerste ronde gesprekken al hebben gevoerd. Deze zouden zeer goed zijn verlopen. Mocht de Nederlander inderdaad vertrekken bij Liverpool en de stap naar Ajax maken, is dat een gevoelige. Tussen 2021 en 2024 was hij namelijk met veel succes hoofdtrainer bij aartsrivaal Feyenoord.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
837 Reacties
1.267 Dagen lid
5.228 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik hoop het niet. Hij maakte Feyenoord een goed team. Ajax hoeft van mij niet zo (als Feyenoord fan). Maar mocht het zo zijn, goede actie.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.799 Reacties
1.268 Dagen lid
19.549 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik geloof er eigenlijk niets van.

zeeuwkuip
54 Reacties
1.041 Dagen lid
64 Likes
zeeuwkuip
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ook niet!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
837 Reacties
1.267 Dagen lid
5.228 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik hoop het niet. Hij maakte Feyenoord een goed team. Ajax hoeft van mij niet zo (als Feyenoord fan). Maar mocht het zo zijn, goede actie.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.799 Reacties
1.268 Dagen lid
19.549 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik geloof er eigenlijk niets van.

zeeuwkuip
54 Reacties
1.041 Dagen lid
64 Likes
zeeuwkuip
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ook niet!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws