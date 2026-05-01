Peter Bosz gaat uit eten na Ajax - PSV: 'We hebben een goede band, ik betaal'

Peter Bosz gaat binnenkort uit eten met Jordi Cruijff. De trainer van PSV kent de technisch directeur van Ajax uit hun gezamenlijke periode bij Maccabi Tel Aviv in 2016. Zaterdag zien ze elkaar rondom de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Eredivisie.

Bosz zegt dat de band met Cruijff goed is. “In de tijd dat ik bij Vitesse werkte, en zelfs al toen ik bij Heracles Almelo zat, heeft hij me meerdere keren gebeld met de vraag of ik zijn trainer wilde worden. Ik had toen niet de ambitie om naar Israël te gaan, maar hij bleef volhouden en hij bleef bellen. Uiteindelijk heb ik toch ‘ja’ gezegd, en daar heb ik absoluut geen spijt van.”

“Het is uiteindelijk maar een half jaar geweest, maar we hebben in die periode heel prettig samengewerkt”, blikt Bosz terug. “In zo’n korte tijd leer je elkaar echt goed kennen. Daar koester ik alleen maar warme herinneringen aan.”

Bosz: 'Cruijff goede directeur voor Ajax'

Bosz heeft het volste vertrouwen dat Cruijff een goede technisch directeur voor Ajax zal blijken. “Dat is gebaseerd op dat half jaar dat ik met hem heb gewerkt. Hoe hij over voetbal denkt, hoe hij over voetbal praat, hoe hij over spelers praat, en zijn netwerk – dat is allemaal van hoog niveau. Hij komt makkelijk uit zijn woorden en spreekt zijn talen. Ik denk dat Ajax daar de vruchten van kan plukken.”

Bovendien zal Cruijff zich niet laten ontmoedigen door de huidige staat van Ajax, denkt de kampioenstrainer. “Ik denk dat de familie Cruijff wel wat stormen gewend is. Dus ik denk niet dat hij daar snel van in de war raakt. Hij heeft bovendien lang bij FC Barcelona gespeeld en gewerkt. Met die achternaam sta je altijd in de schijnwerpers en wordt er continu op je gelet. Ik heb niet het idee dat hij daaronder gebukt gaat. Dus nee, daar hoeft niemand bang voor te zijn.”

Bosz zegt gedurende het seizoen ook contact te hebben met Cruijff. “Ja, zeker. We hebben regelmatig contact en hebben afgesproken dat we pas na deze wedstrijd een hapje gaan eten. Dat gaat er wel van komen. Wie er dan betaalt? Ik wil graag betalen, ook als ik win. Geen enkel probleem.”