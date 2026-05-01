Ajax maakt mooi gebaar voor PSV: 'De club heeft het besluit genomen'

De spelers van Ajax zullen een erehaag maken voor landskampioen PSV, voorafgaand aan de onderlinge wedstrijd van zaterdagavond. Dat maakt trainer Óscar García desgevraagd bekend op de persconferentie van vrijdag.

Hoewel het een topper is, voelt García geen extra motivatie. "Voor mij is dat hetzelfde als bij elke wedstrijd. We moeten altijd willen winnen, niet alleen omdat het PSV is."

Waar PSV al zeker is van de landstitel, telt voor Ajax ieder punt in de strijd om Europees voetbal. García denkt niet dat PSV op halve kracht zal spelen. "Wij bereiden ons voor alsof ze nog geen kampioen zijn. We verwachten een sterk team. Ik wil ze feliciteren: ze doen al jaren de juiste dingen, winnen titels, geven vertrouwen aan de trainer en halen goede spelers."

"Zij zijn extreem dynamisch. Ze lopen het meest van alle teams, met en zonder bal. Het wordt niet makkelijk, maar we spelen thuis. We hebben een duidelijk plan en nu moeten we dat laten zien", zegt de Spanjaard, die zich complimenteus uitlaat over collega Peter Bosz. "Hij is een fantastische trainer. Dat heeft hij niet alleen hier laten zien, maar ook in andere landen."

"Hij speelt heel aanvallend voetbal. Hij heeft niet altijd de luxe gehad om precies de spelers te kiezen die bij zijn stijl passen, maar hij haalt bijna overal goede resultaten", vervolgt de interim-trainer. "Of ik overeenkomsten zie in onze voetbalfilosofie? Ja, we komen uit dezelfde speelstijl. We willen balbezit houden, op de helft van de tegenstander spelen en aanvallender denken dan verdedigend."

Ajax maakt erehaag voor PSV

Op de persconferentie krijgt García de vraag of Ajax een erehaag zal maken voor PSV. Sparta Rotterdam weigerde dat te doen, maar PEC Zwolle deed het wel. Nu volgt Ajax. "De club heeft besloten dat te doen, dus dat is prima. Het is een teken van respect en ze verdienen het kampioenschap, want het verschil was groot."