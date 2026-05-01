MVV Maastricht heeft vrijdag via de officiële kanalen de nieuwe technische staf voor komend seizoen gepresenteerd. De club uit de Keuken Kampioen Divisie haalt Andries Jonker terug als hoofdtrainer in De Geusselt. Hij krijgt assistentie van niemand minder dan Kevin Hofland.

De 63-jarige Andries Jonker tekent voor twee seizoenen in Maastricht. Jonker is een grote naam in de voetbalwereld; hij was eerder assistent bij topclubs als FC Barcelona en Bayern München. Ook was hij bondscoach van de Oranjevrouwen. Voor de fans is dit een oude bekende: tussen 2004 en 2006 was hij ook al trainer van MVV.

Een sterke combinatie

Naast Jonker haalt MVV met Kevin Hofland nog een bekende naam binnen. De oud-speler van onder meer PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal gaat aan de slag als assistent-trainer. Hofland was eerder zelf hoofdtrainer bij Fortuna Sittard en Willem II, maar kiest nu voor een rol naast de ervaren Jonker. De staf wordt compleet gemaakt door clubman Davy Heymans.

Vorige maand maakte journalist Mounir Boualin al melding van de aanstaande terugkeer van Jonker. Die is zelf dolgelukkig met zijn rentree in Limburg: “MVV heeft altijd een plek gehouden in mijn hart. Een club in een geweldige stad met een trouwe achterban en veel potentie. Samen met Kevin en Davy gaan we er alles aan doen om supporters, partners en sponsoren weer trots te maken op MVV.”

Technisch manager Ronny van Geneugden legt op de clubsite uit waarom er voor dit duo is gekozen: "Jonker brengt structuur en discipline, terwijl Hofland zich sterk richt op het ontwikkelen van talent. Wij zijn heel blij met deze combinatie."

Ambitie in De Geusselt

De komst van de nieuwe trainers past bij de grote plannen van MVV. Algemeen directeur Tom Daemen benadrukt dat de lat omhoog gaat: “We hebben eerder aangegeven dat we dingen anders willen aanpakken; met deze trainers zetten we daarin de eerste stap. De evaluatie van de afgelopen twee seizoenen leert dat het met name op en naast het veld beter moet.”