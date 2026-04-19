Andries Jonker staat voor terugkeer als hoofdtrainer bij MVV

19 april 2026, 11:13
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor Andries Jonker lonkt een terugkeer op de Nederlandse velden. Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews is Jonker de beoogde nieuwe hoofdtrainer van MVV Maastricht.

Jonker zit zonder werk sinds zijn periode als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. In 2023 loodste hij de vrouwen nog naar de kwartfinale van het WK, maar op het EK van afgelopen zomer was de groepsfase het eindstation. Al voor het EK was bekend dat Jonker zou vertrekken.

De 63-jarige trainer, die in zijn carrière meermaals samenwerkte met Louis van Gaal, was al eens eerder hoofdtrainer van MVV. Dat was tussen 2004 en 2006. Ook heeft hij gewerkt als hoofdtrainer van FC Volendam Willem II, Bayern München II, VfL Wolfsburg en Telstar.

Als het aan MVV ligt, wordt Kevin Hofland de assistent van Jonker. Bij Fortuna Sittard, Willem II en Helmond Sport stond Hofland op eigen benen, maar MVV ziet in hem een ideale assistent voor Jonker. Sinds zijn ontslag bij Helmond Sport in februari 2025 is Hofland werkloos.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Henk de Jong in tranen tijdens De Graafschap - Cambuur

Henk de Jong tot tranen geroerd door spandoek op De Vijverberg

  • vr 17 april, 21:13
  • 17 apr. 21:13
  • 2
Henk de Jong

Moeder van Henk de Jong overleden: 'Ze zei nog dat ik wel moest gaan voetballen'

  • do 16 april, 17:28
  • 16 apr. 17:28
  • 1
Adam Tahaui scoort namens Vitesse tegen Jong FC Utrecht

Sensatie aanstaande: Vitesse heeft play-offdeelname volledig in eigen hand

  • ma 13 april, 21:51
  • 13 apr. 21:51
  • 2
Andries Jonker

Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (22 sep. 1962)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
TOP Oss
37
-12
41
17
Helmond
37
-19
39
18
MVV
37
-30
38
19
Jong AZ
37
-17
37
20
Jong Ajax
37
-21
35

