Voor Andries Jonker lonkt een terugkeer op de Nederlandse velden. Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews is Jonker de beoogde nieuwe hoofdtrainer van MVV Maastricht.

Jonker zit zonder werk sinds zijn periode als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. In 2023 loodste hij de vrouwen nog naar de kwartfinale van het WK, maar op het EK van afgelopen zomer was de groepsfase het eindstation. Al voor het EK was bekend dat Jonker zou vertrekken.

De 63-jarige trainer, die in zijn carrière meermaals samenwerkte met Louis van Gaal, was al eens eerder hoofdtrainer van MVV. Dat was tussen 2004 en 2006. Ook heeft hij gewerkt als hoofdtrainer van FC Volendam Willem II, Bayern München II, VfL Wolfsburg en Telstar.

Als het aan MVV ligt, wordt Kevin Hofland de assistent van Jonker. Bij Fortuna Sittard, Willem II en Helmond Sport stond Hofland op eigen benen, maar MVV ziet in hem een ideale assistent voor Jonker. Sinds zijn ontslag bij Helmond Sport in februari 2025 is Hofland werkloos.