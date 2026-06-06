Jackie Groenen woest om nieuwe spelregel: ‘Heb hier geen woorden voor’

is absoluut niet te spreken over een nieuwe spelregel die de FIFA heeft ingevoerd. De middenvelder van de Oranje Leeuwinnen moest na een harde trap tegen haar enkel behandeld worden, waarna ze een minuut buiten het veld moest blijven. In die overtalsituatie wist Ierland te scoren.

De Oranje Leeuwinnen speelden vrijdagavond een kwalificatieduel voor het WK op bezoek bij Ierland. De thuisploeg was al vroeg op voorsprong gekomen, maar twintig minuten voor tijd kreeg Nederland de kans om langszij te komen. Groenen kreeg in het strafschopgebied een harde trap tegen haar enkel, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Dominique Janssen benutte het buitenkansje voor de 1-1.

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Na de overtreding had Groenen een blessurebehandeling nodig. In een poging om tijdrekken tegen te gaan, heeft de FIFA vanaf deze interlandperiode een nieuwe spelregel geïntroduceerd: iedereen die een behandeling op het veld nodig heeft, moet vervolgens een minuut buiten de lijnen wachten. Direct na de aftrap mocht Groenen dus nog steeds niet het veld in en Ierland profiteerde volop van de overtalsituatie door meteen weer op voorsprong te komen. Het duel eindigde uiteindelijk in 3-2 voor de Ieren.

Groenen staat na afloop van de wedstrijd kokend van woede voor de camera van ESPN. “Ik probeer heel netjes te blijven, maar…”, begint de middenvelder. “Ik heb hier eerlijk gezegd geen woorden voor”, foetert ze. “Mijn enkel is goed dik en goed blauw. Dat je daar dan daarna eigenlijk voor wordt bestraft door aan de kant te moeten staan, dat vind ik echt…”, slikt ze haar woorden in. Groenen geeft aan dat ze beseft dat het om een nieuwe spelregel gaat. “Als je die tot de letter toe wil volgen, is dit wat het is. Ik denk dat het wel iets is waar ze naar moeten gaan kijken.”