Ieren komen met opvallende zet om Oranje Leeuwinnen terug te pakken

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen de vrouwen van Ierland en Nederland is nog niet begonnen, maar de spanning loopt al op buiten de lijnen. Op de laatste training richting het duel in Cork werden de Oranjevrouwen geconfronteerd met een opvallende aanpassing: het speelveld is bewust op de minimale UEFA-afmetingen gelegd.

Het veld is 64 meter breed en 100 meter lang, precies binnen de toegestane marges van de UEFA. Daarmee kiest Ierland voor een compact speelveld, in een poging het dominante positiespel van de ploeg van bondscoach Arjan Veurink te ontregelen.

Artikel gaat verder onder video

“Blijkbaar zijn er bij de UEFA minimale en maximale afmetingen,” reageerde Veurink verbaasd bij de NOS. “Maar de Ieren staan in hun recht en als ze denken dat ze zo kunnen winnen, moeten ze dat vooral doen.” De Ierse keuze lijkt vooral ingegeven door het beperken van ruimte voor de Nederlandse opbouw, iets waar Oranje traditioneel sterk in is. Met een smaller veld wordt het makkelijker om compact te verdedigen en ruimtes dicht te lopen.

Aanvoerder Dominique Janssen hield het nuchter: “Dan moeten we de bal maar laten lopen. Dit zijn gewoon omstandigheden waar je mee moet dealen.” Ook Lineth Beerensteyn zag de aanpassing niet direct als doorslaggevend: “Uiteindelijk zal het niet veel uitmaken, toch?”

De opvallende keuze staat niet op zichzelf. Bij het eerdere duel tussen beide landen, dat Nederland met 2-1 won, klaagde Ierse bondscoach Carla Ward al over vermeend “respectloos” gedrag rondom de wedstrijd. Zo was er onvrede over het moment van feliciteren na afloop en over het sproeien van het veld in Stadion Galgenwaard. Volgens Ierland zou dat zonder toestemming zijn gebeurd en in het voordeel van Nederland hebben gewerkt. De KNVB stelde echter dat dit wél was afgestemd met zowel UEFA als een Ierse vertegenwoordiger.

Met de tweede ontmoeting in Cork op het programma lijkt de sportieve rivaliteit tussen beide landen verder op scherp te staan. Waar Nederland zich focust op balbezit en positiespel tegen een laag blok, probeert Ierland elk detail te benutten om het verschil zo klein mogelijk te maken. e vraag is of het verkleinde veld daadwerkelijk impact heeft, of vooral onderdeel is van de psychologische strijd voorafgaand aan een belangrijk WK-kwalificatieduel.