Bij ieder wereldkampioenschap nemen we niet alleen afscheid van een toernooi, maar vaak ook van een generatie voetballers. Grote namen die jarenlang het internationale voetbal domineerden, spelen mogelijk hun laatste WK. Tegelijkertijd staan nieuwe supersterren zoals Lamine Yamal en Kylian Mbappé klaar om het stokje over te nemen. In dit artikel blikken we terug op enkele legendes van het nationale voetbal en hun prestaties op eerdere wereldkampioenschappen.

Kevin De Bruyne – Het brein van België

Als je aan België denkt, denk je automatisch aan Kevin De Bruyne. De middenvelder is inmiddels 34 jaar oud en beleefde zijn beste WK in 2018, toen België derde werd. De Bruyne speelde in zijn carrière drie wereldkampioenschappen en kwam voor België tot 117 interlands, waarin hij 42 doelpunten en 50 assists noteerde. Op WK’s speelde hij in totaal 13 wedstrijden, goed voor 2 goals en 4 assists. België zit dit jaar in een groep met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland en geldt als grote favoriet om de groep te winnen. De Bruyne speelt momenteel bij Napoli.

Sadio Mané – De held van Senegal

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Sadio Mané is 34 jaar oud en speelt waarschijnlijk zijn laatste WK. Hij nam alleen deel aan het WK van 2018. In 2022 was Senegal wel geplaatst, maar Mané moest het toernooi missen door een blessure. Tijdens zijn enige WK speelde hij drie wedstrijden en scoorde hij één keer. Voor Senegal kwam hij tot 126 interlands, 53 doelpunten en 28 assists. Daarmee is hij topscorer aller tijden van zijn land.

Mané won onlangs nog de Afrika Cup met Senegal. Op dit WK zit Senegal in een lastige groep met Frankrijk, Noorwegen en Irak, maar doorgaan naar de volgende ronde is zeker mogelijk. Hij speelt momenteel bij Al Nassr.

Lionel Messi – De wereldkampioen

Wanneer mensen over de beste voetballer aller tijden praten, valt bijna altijd de naam Lionel Messi. De Argentijn is inmiddels 38 jaar oud en speelde mee op de WK’s van 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022. Voor Argentinië speelde Messi 193 wedstrijden, waarin hij 114 doelpunten en 58 assists verzamelde. Hij is bovendien recordhouder wat betreft het aantal WK-wedstrijden: 26. Daarin maakte hij 13 doelpunten en gaf hij 8 assists.

Messi won zowel in 2014 als in 2022 de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi. Vooral in Qatar bewees hij opnieuw zijn klasse door Argentinië naar de wereldtitel te leiden. Na een verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië in de groepsfase stond Messi op tijdens de knock-outfase, waarin hij in elke ronde scoorde.

Dankzij zijn leiderschap en beslissende momenten won Argentinië voor het eerst in 36 jaar weer het WK. Daarmee completeerde Messi zijn prijzenkast met het enige wat nog ontbrak: de Wereldcup. Argentinië zit dit jaar in een groep met Algerije, Oostenrijk en Jordanië. Messi speelt momenteel bij Inter Miami.

Luka Modrić – De leider van Kroatië

Luka Modrić groeide uit tot een nationale held in Kroatië. Op het WK van 2018 leidde hij zijn land naar de finale en won hij later dat jaar ook de Ballon d’Or. De middenvelder is inmiddels 40 jaar oud en nog altijd actief bij AC Milan. Hij speelde 196 interlands voor Kroatië, met 28 doelpunten en 29 assists. Modrić deed mee aan vier WK’s: 2006, 2014, 2018 en 2022. In totaal speelde hij 19 WK-wedstrijden, waarin hij 2 doelpunten maakte en 1 assist gaf. Kroatië zit dit jaar in de groep met Engeland, Ghana en Panama.

Neymar – Het straatvoetbalgenie

Neymar wordt door velen gezien als één van de meest technische voetballers ooit. Zijn flair, dribbels en straatvoetbalmentaliteit maakten hem wereldwijd geliefd. Neymar speelde op drie WK’s: 2014, 2018 en 2022. In 13 wedstrijden scoorde hij 8 keer en gaf hij 4 assists. Zijn beste prestatie was de halve finale van 2014; de andere twee toernooien eindigden in de kwartfinale.

Voor Brazilië speelde hij 128 interlands, waarin hij 79 doelpunten en 59 assists noteerde. De Braziliaan is 34 jaar oud en speelt momenteel bij Santos, de club waar zijn carrière begon. Brazilië zit in een groep met Marokko, Haïti en Schotland.

James Rodríguez – De man van het WK 2014

Vrijwel iedere voetbalfan herinnert zich het iconische doelpunt van James Rodríguez tegen Uruguay op het WK van 2014. Met die volley won hij later de Puskás Award. James speelde op twee WK’s: 2014 en 2018. In slechts 8 wedstrijden scoorde hij 6 doelpunten en gaf hij 4 assists.

Voor Colombia kwam hij tot 124 interlands, met 31 goals en 41 assists. Momenteel speelt hij bij Minnesota United. Colombia zit in een groep met Oezbekistan, Portugal en DR Congo.

Cristiano Ronaldo – De eeuwige doelpuntenmachine

Cristiano Ronaldo is inmiddels 41 jaar oud, maar blijft records verbreken. Hij is topscorer aller tijden in het mannenvoetbal met 143 doelpunten in 226 interlands. Ronaldo speelde vijf WK’s: 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022. In 22 WK-wedstrijden maakte hij 8 doelpunten en gaf hij 2 assists.

Met Portugal kwam hij nooit verder dan de halve finale van het WK. Momenteel speelt hij, net als Mané, bij Al Nassr. Portugal zit dit jaar in een groep met Oezbekistan, Colombia en DR Congo.

Mohamed Salah – De Egyptische koning

Mohamed Salah is 33 jaar oud en speelde slechts één WK, namelijk in 2018. Daarin scoorde hij twee doelpunten in twee wedstrijden. Voor Egypte speelde Salah 109 interlands, waarin hij 62 keer scoorde en 32 assists gaf. Hij speelt momenteel bij Liverpool, al lijkt een vertrek naar een nieuwe club definitief. De speler is vanaf deze zomer gratis op te pikken.

Son Heung-min – Het respectvolle icoon

Son Heung-min wordt vaak gezien als één van de meest respectvolle spelers in het moderne voetbal. De aanvaller is 33 jaar oud en speelt momenteel bij Los Angeles. Voor Zuid-Korea speelde hij 127 interlands, waarin hij 50 doelpunten en 21 assists verzamelde.

Son deed mee aan de WK’s van 2014, 2018 en 2022. In 10 wedstrijden scoorde hij 3 keer en gaf hij 1 assist. Zijn beste resultaat was het bereiken van de achtste finales. Zuid-Korea zit in een groep met Mexico, Zuid-Afrika en Tsjechië.

Virgil van Dijk – De leider van Oranje

Tot slot mag ook Virgil van Dijk niet ontbreken. De Nederlandse verdediger is inmiddels 34 jaar oud en aanvoerder van Oranje.

Van Dijk speelde zijn eerste WK in 2022. Daar kwam hij tot vijf wedstrijden, zonder doelpunt of assist. Voor Nederland speelde hij inmiddels 90 interlands, waarin hij 12 keer scoorde. Zijn beste WK-prestatie was de kwartfinale tegen Argentinië in 2022, waarin Nederland uiteindelijk na strafschoppen werd uitgeschakeld. Van Dijk speelt momenteel bij Liverpool en blijft de leider van de Nederlandse defensie. Nederland zit in een groep met Japan, Zweden en Tunesië.

Een tijdperk loopt ten einde

Met spelers als Messi, Ronaldo, Modrić, Neymar en De Bruyne nemen we waarschijnlijk afscheid van een gouden generatie voetballers. Zij hebben het wereldvoetbal jarenlang gedomineerd en miljoenen fans geïnspireerd.

Maar terwijl deze legendes mogelijk hun laatste WK spelen, staat de nieuwe generatie al klaar. Namen als Yamal en Mbappé moeten de komende jaren het gezicht van het internationale voetbal worden. Daarnaast is het WK ook de perfecte kans om nieuwe talenten te ontdekken. Doordat er meer landen deelnemen dan ooit tevoren, krijgen voetbalfans spelers te zien die voor veel mensen nog volledig onbekend zijn. Juist op dit soort toernooien kunnen nieuwe helden opstaan en wereldwijd doorbreken.