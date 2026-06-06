Niet Ajax, maar andere Nederlandse club mikt op Perr Schuurs

kan deze zomer terugkeren in Nederland, zo meldt De Telegraaf zaterdag. Niet Ajax, maar NEC zou interesse hebben in de verdediger, die de afgelopen seizoenen niet speelde door een knieblessure. Volgens ESPN is de deal al in kannen en kruiken en zal Schuurs na het weekend zijn contract tekenen.

Nicolò Schira meldde zaterdag dat Jordi Cruijff en Ajax er serieus over nadenken om Schuurs een contract voor een seizoen aan te bieden. Volgens De Telegraaf is het echter een andere Nederlandse club die hengelt naar de centrale verdediger: NEC. De Nijmegenaren gaan komend seizoen de voorronde van de Champions League in na een knappe derde plaats in de Eredivisie en willen Schuurs voor drie seizoenen vastleggen.

Artikel gaat verder onder video

NEC krijgt wel de nodige concurrentie in de strijd om de handtekening van Schuurs. Verschillende clubs uit Italië willen de verdediger, die in oktober 2023 een kruisbandblessure opliep, graag inlijven. Het zou gaan om Sassuolo, Venezia, Genoa en Torino. Bij die laatste club liet hij in februari zijn contract ontbinden, maar een terugkeer behoort dus tot de mogelijkheden.

Schuurs zou ervoor openstaan om terug te keren naar Italië, maar een avontuur in Nederland behoort ook tot de opties. Bronnen melden namelijk aan De Telegraaf dat het aanbod van NEC ‘goed’ is en ook de aanwezigheid van goede vriend Bryan Linssen zou Schuurs kunnen verleiden voor een stap naar Nijmegen te kiezen. De verdediger wil de interesse van NEC ‘bevestigen noch ontkennen’.

ESPN stelt dat de transfer van Schuurs naar NEC al rond is. De verdediger zou na het weekend zijn handtekening onder een driejarig contract gaan zetten in het Goffertstadion, waardoor hij tot medio 2028 vast komt te liggen.